Moscova acuză Chișinăul după explozia dronei de la Crocmaz: „Este un pretext pentru deteriorarea relațiilor”

Publicat 11 aug. 2026, 22:51 Sursă Agerpres

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a acuzat marți autoritățile Republicii Moldova că ar folosi incidentul de Crocmaz (raionul Ștefan Vodă) - unde zilele trecute a explodat o dronă de luptă, ceea ce a determinat Chișinăul să-și recheme ambasadorul de la Moscova pentru consultări - drept pretext pentru deteriorarea relațiilor bilaterale, informează portalul NewsMaker.

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