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Moscova acuză Chișinăul după explozia dronei de la Crocmaz: „Este un pretext pentru deteriorarea relațiilor”

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 22:51
SursăAgerpres

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a acuzat marți autoritățile Republicii Moldova că ar folosi incidentul de Crocmaz (raionul Ștefan Vodă) - unde zilele trecute a explodat o dronă de luptă, ceea ce a determinat Chișinăul să-și recheme ambasadorul de la Moscova pentru consultări - drept pretext pentru deteriorarea relațiilor bilaterale, informează portalul NewsMaker.

'Se creează impresia clară că actuala conducere a Republicii Moldova, încurajată de coordonatorii săi externi, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce și mai mult contactele ruso-moldovenești, deja limitate (nu din vina noastră). Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă 'pentru consultări' reprezintă un nou pas pe această cale distructivă', susține misiunea diplomatică rusă.

Ambasada rusă îndeamnă Chișinăul 'să se abțină de la noi măsuri de escaladare'. Potrivit misiunii diplomatice, Rusia 'nu urmărește confruntarea cu (Republica) Moldova, sub nicio formă' și rămâne deschisă 'dialogului constructiv, bazat pe respect reciproc', dacă va exista 'o voință similară' și la Chișinău.

Incidentul cu drona

La 9 august, în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, s-a produs o explozie urmată de un incendiu de vegetație. Poliția a anunțat că, la fața locului, au fost găsite fragmente care, preliminar, aparțin unei drone de luptă. Ulterior, Inspectoratul General al Poliției a precizat că aparatul de zbor ar putea fi de tip 'dronă-rachetă', un astfel de aparat nefiind identificat anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit premierului moldovean Vasile Tofan, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri, iar la unele gospodării au fost sparte geamurile. Șeful guvernului de la Chișinău a condamnat războiul din Ucraina și a declarat că 'știm cu toții cine este agresorul'.

La 10 august, Ministerul de Externe moldovean a condamnat consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra securității Republicii Moldova și a anunțat rechemarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări, amintește NewsMaker.

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