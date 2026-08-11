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Extern· 2 min citire
Moscova acuză Chișinăul după explozia dronei de la Crocmaz: „Este un pretext pentru deteriorarea relațiilor”
Foto: Profimedia
Publicat11 aug. 2026, 22:51
SursăAgerpres
Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a acuzat marți autoritățile Republicii Moldova că ar folosi incidentul de Crocmaz (raionul Ștefan Vodă) - unde zilele trecute a explodat o dronă de luptă, ceea ce a determinat Chișinăul să-și recheme ambasadorul de la Moscova pentru consultări - drept pretext pentru deteriorarea relațiilor bilaterale, informează portalul NewsMaker.
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