Guvernul ungar îl acuză pe Viktor Orban de milioane cheltuite pe rețelele sociale. A fost depusă plângere penală

Guvernul ungar a anunțat marți că a depus o plângere penală privind peste patru miliarde de forinți (aproximativ 10,7 milioane de euro) cheltuiți în timpul guvernării lui Viktor Orban pentru comunicări pe rețelele de socializare, relatează MTI și AFP.
Acest demers constituie una dintre inițiativele cele mai directe împotriva anturajului fostului premier naționalist după alternanța politică survenită în luna aprilie.
Plângerea împotriva unui suspect neidentificat (X) - pentru suspiciuni de gestionare deficitară a fondurilor publice, abuz de încredere și abuz în serviciu - a fost depusă după o examinare a contractelor de către serviciile premierului Peter Magyar, potrivit unui comunicat al guvernului.
Contract fără licitație
Cabinetul condus la vremea respectivă de Antal Rogan, colaborator apropiat al lui Viktor Orban și responsabil de comunicarea guvernamentală, încheiase fără licitație în 2022 un contract cu Triton Communications, companie aparținând lui Fanny Kaminski, prezentată drept consilieră în comunicații a fostului premier.
Conform comunicatului, tariful lunar inițial a fost de 63,68 milioane de forinți (175.000 EUR) pentru servicii care includeau fotografii, producții video și rapoarte de monitorizare a rețelelor sociale.
Contractul a fost prelungit de patru ori, taxa lunară fiind majorată de fiecare dată. În urma ultimei modificări din septembrie 2025, taxa a crescut la 86,487 milioane de forinți pe lună - cu 23 de milioane de forinți mai mult decât suma inițială - în pofida faptului că cerințele privind conținutul au rămas neschimbate. Pe parcursul a patru ani, taxa a crescut cu 30% pentru aceleași servicii, a precizat biroul.
Milioane pompate în imagini și videoclipuri
Conform datelor privind performanța, videoclipurile au avut o durată medie de 15 secunde, iar într-o lună s-au produs doar 21 de minute de material video și 411 fotografii, pentru o sumă de peste 63 de milioane de forinți.
'Pe baza datelor disponibile public, aceasta reprezintă o suprataxare de cel puțin trei ori mai mare chiar și conform standardelor internaționale. În plus, contractul a fost scutit de procedurile de achiziții publice sub pretextul că prim-ministrul era o persoană protejată', se menționează în comunicat.
S-a precizat, de asemenea, că o parte din conținutul din 2026 produs în cadrul contractului semăna mai mult cu materiale de campanie electorală decât cu reportaje despre activitatea fostului prim-ministru.
Răspunsul Fidesz
Fidesz a declarat, într-un comunicat emis ca răspuns, că 'guvernul de pe Facebook al lui Peter Magyar' o atacă pe Kaminski și compania ei 'din motive politice'. Directorul de comunicare al partidului Fidesz, Bertalan Havasi, a declarat că, începând din 2022, compania a lucrat 'timp de patru ani, șapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi' pentru prim-ministru. Pe lângă realizarea de fotografii și videoclipuri editate, compania a dezvoltat și a administrat site-ul miniszterelnok.hu în cadrul aceluiași contract, a adăugat el.
Potrivit acestuia, suma prevăzută în contract a crescut doar în ritmul inflației pe parcursul celor patru ani, iar compania a angajat efectiv în mod direct cinci persoane și 30 de subcontractanți.
De la victoria sa în alegerile legislative din aprilie, Peter Magyar, care și-a făcut axa majoră a campaniei sale din lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor și fondurilor publice cheltuite abuziv, a lansat mai multe inițiative vizând examinarea gestionării statului sub guvernele Orban.
Guvernul lui Magyar a creat un Oficiu de recuperare și protecție a averilor însărcinat să identifice și să recupereze bunuri publice considerate ca transferate nejustificat sub vechea putere.