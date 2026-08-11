Guvernul ungar îl acuză pe Viktor Orban de milioane cheltuite pe rețelele sociale. A fost depusă plângere penală

Publicat 11 aug. 2026, 19:12 Sursă Agerpres

Guvernul ungar a anunțat marți că a depus o plângere penală privind peste patru miliarde de forinți (aproximativ 10,7 milioane de euro) cheltuiți în timpul guvernării lui Viktor Orban pentru comunicări pe rețelele de socializare, relatează MTI și AFP.

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