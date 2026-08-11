Un nou val de migranți se pregătește pentru Ceuta și Melilla. Marocul își mobilizează forțele de securitate

Autoritățile marocane au consolidat desfășurarea forțelor de securitate în zonele din apropierea exclavelor spaniole Ceuta și Melilla, pentru a intercepta potențiali migranți ilegali, pe fondul apelurilor de pe rețelele de socializare de organizare a unei alte pătrunderi masive a migranților pe 15 august, după afluxul din 30-31 iulie, când zeci de mii de migranți au intrat în Ceuta, relatează marți agenția EFE.
Serviciile de securitate marocane interceptează deja în fiecare zi potențiali migranți pe drumurile care duc spre zonele din apropierea celor două exclave spaniole situate pe coasta marocană a Africii.
Poliția și jandarmeria din Maroc și-au consolidat punctele de control la intrările în orașele din zonă, unde percheziționează vehiculele și verifică identitatea călătorilor.
Apeluri pe rețelele de socializare
În ciuda acestei prezențe semnificative a forțelor de ordine, apelurile pentru o altă intrare masivă a migranților în Ceuta, și de asemenea în Melilla, pe 15 august continuă să se înmulțească pe rețelele de socializare marocane.
Ambasada Spaniei în Maroc a publicat un mesaj în care atenționează că intrarea ilegală în Ceuta sau Melilla nu implică dreptul de a rămâne în Spania sau de a merge mai departe în Europa, subliniind că 'orice informație contrară este falsă'.
Potrivit declarațiilor autorităților marocane și ale premierului spaniol Pedro Sanchez, traficanții ar fi orchestrat valul migrator din iulie în urma unei decizii a justiției spaniole care interzice expulzarea migranților veniți pe mare, premierul spaniol susținând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens.
Val de migranți în Ceuta
Conform ultimelor date furnizate de guvernul de la Madrid, peste 80.000 de migranți au pătruns ilegal pe 30 și 31 iulie în exclava Ceuta, înotând către aceasta sau escaladând gardul de la frontieră, dintre care între timp majoritatea s-au reîntors în Maroc.
Dar cel puțin 1.400 de migranți minori neînsoțiți se află în continuare în Ceuta și guvernul de la Madrid intenționează să-i redistribuie între diferite regiuni ale Spaniei, deși Marocul cere să fie repatriați.
Spre deosebire de migranții ilegali majori, a declarat un membru al guvernului condus de Sanchez, conform legislației spaniole repatrierea celor minori este un proces complex, care necesită localizarea rudelor și obținerea consimțământului minorului, al familiei sale și al autorităților din țara de origine