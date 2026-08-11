Un nou val de migranți se pregătește pentru Ceuta și Melilla. Marocul își mobilizează forțele de securitate

Publicat 11 aug. 2026, 19:31 Sursă Agerpres

Autoritățile marocane au consolidat desfășurarea forțelor de securitate în zonele din apropierea exclavelor spaniole Ceuta și Melilla, pentru a intercepta potențiali migranți ilegali, pe fondul apelurilor de pe rețelele de socializare de organizare a unei alte pătrunderi masive a migranților pe 15 august, după afluxul din 30-31 iulie, când zeci de mii de migranți au intrat în Ceuta, relatează marți agenția EFE.

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