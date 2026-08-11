Evaluare favorabilă de la Washington: România bifată la capitolul transparență fiscală

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 16:34

România îndeplinește standardele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de Departamentul de Stat al SUA. Evaluarea inclusă în Fiscal Transparency Report 2026 confirmă că Guvernul de la București respectă cerințele internaționale privind gestiunea și publicarea datelor financiare publice, conform datelor transmise de Ministerul Finanțelor.

Distribuie articolul