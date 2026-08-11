Canicula schimbă regulile în podgoriile Italiei. Strugurii pentru vin spumant, culeși noaptea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:21

Canicula și seceta au grăbit maturarea strugurilor în nordul Italiei, unde recoltarea pentru vinurile spumante a început cu aproximativ 10 zile mai devreme decât anul trecut și cu aproape o lună înainte față de acum trei decenii. Producătorii au ajuns să înceapă culesul la ora 4 dimineața, pentru a proteja strugurii de temperaturile extreme.

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