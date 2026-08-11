Canicula schimbă regulile în podgoriile Italiei. Strugurii pentru vin spumant, culeși noaptea

Canicula și seceta au grăbit maturarea strugurilor în nordul Italiei, unde recoltarea pentru vinurile spumante a început cu aproximativ 10 zile mai devreme decât anul trecut și cu aproape o lună înainte față de acum trei decenii. Producătorii au ajuns să înceapă culesul la ora 4 dimineața, pentru a proteja strugurii de temperaturile extreme.
Săptămâni întregi cu temperaturi de 37-38 de grade Celsius și precipitații sub media sezonului i-au determinat pe unii viticultori din nordul Italiei să înceapă cea mai timpurie recoltă înregistrată până acum.
Muncitorii ajung în vii înainte de răsărit și culeg strugurii sub lumina proiectoarelor. Obiectivul este ca fructele să fie transportate cât mai repede la prese, înainte ca temperaturile ridicate să le afecteze calitatea. Recoltarea a început cu aproximativ 10 zile mai devreme decât în 2025 și cu aproape o lună mai devreme decât în urmă cu 30 de ani.
Canicula nu este singurul factor
Specialiștii spun că debutul extrem de timpuriu al recoltei este rezultatul mai multor factori. O iarnă relativ blândă a favorizat înmugurirea timpurie a viței-de-vie, iar furtunile cu grindină au afectat o parte dintre culturi. În același timp, greutatea boabelor a fost redusă, ceea ce a accelerat maturarea strugurilor.
Temperaturile de la mijlocul zilei au devenit atât de ridicate încât muncitorii sunt obligați, potrivit normelor regionale, să facă pauză între 12:30 și 16:00.
Vinificatorii lucrează noaptea
Pentru producătorii de vin spumant, momentul recoltării este esențial. Strugurii trebuie să păstreze un nivel ridicat de aciditate, un pH scăzut și un conținut mai redus de zahăr, caracteristici importante pentru obținerea unui vin spumant de calitate.
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Căldura extremă face însă dificilă menținerea acestor parametri. Strugurii sunt răciți înainte de presare, iar producătorii folosesc numeroase prese din oțel inoxidabil pentru a obține mustul de primă scurgere, considerat esențial pentru vinurile spumante. Unele crame au ajuns să utilizeze până la 24 de prese pe zi, lucrând până târziu în noapte pentru a procesa recolta.
Recoltarea timpurie se extinde în Europa
Fenomenul nu este limitat la nordul Italiei. În Sicilia, recoltarea strugurilor pentru vinurile liniștite a început încă de la sfârșitul lunii iulie, iar în anumite zone din Toscana culesul a început, de asemenea, mai devreme. Majoritatea regiunilor europene cunoscute pentru producția de vin spumant au intrat la rândul lor în perioada de recoltare.
„Schimbările climatice și sistemele meteorologice africane care se instalează peste Europa aduc temperaturi extraordinare și impun o recoltare timpurie, nu doar în Italia, ci și în Franța și Germania”, a declarat secretarul general al organizației profesionale Uniunea Vinului Italian.