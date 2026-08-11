Invazie de meduze la o centrală nucleară din Franța. Trei reactoare, oprite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:01

O invazie masivă de meduze în sistemele de răcire ale centralei nucleare Gravelines, din nordul Franței, a determinat compania EDF să oprească preventiv trei dintre cele șase reactoare ale centralei. Potrivit operatorului, incidentul nu a avut consecințe asupra siguranței instalațiilor, personalului sau mediului.

Distribuie articolul