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Invazie de meduze la o centrală nucleară din Franța. Trei reactoare, oprite

Meduze/ Profimedia

Meduze/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:01

O invazie masivă de meduze în sistemele de răcire ale centralei nucleare Gravelines, din nordul Franței, a determinat compania EDF să oprească preventiv trei dintre cele șase reactoare ale centralei. Potrivit operatorului, incidentul nu a avut consecințe asupra siguranței instalațiilor, personalului sau mediului.

Afluența neobișnuit de mare de meduze în sursele de alimentare cu apă pentru sistemele de răcire a determinat activarea procedurilor preventive ale centralei. Unitățile 3 și 4 au fost oprite automat, iar echipele operative au decis oprirea și a unității 2. În cazul unității 1, producția a fost redusă la jumătate.

„Această situație nu presupune nicio consecință pentru siguranța instalațiilor, a personalului sau a mediului”, a transmis EDF.

Unitatea 5 era deja oprită pentru lucrări de întreținere. În aceste condiții, centrala Gravelines a rămas cu un singur reactor în funcțiune.

26 de tone de meduze, colectate

Centrala Gravelines este amplasată pe coasta Canalului Mânecii, între Calais și Dunkerque, iar reactoarele sale utilizează apă din ocean pentru sistemele de răcire.

Situația a determinat și implicarea pescarilor din zonă, care au încercat să limiteze pătrunderea meduzelor în instalațiile de alimentare cu apă ale centralei. Potrivit presei locale, în cursul zilei de luni au fost colectate 26 de tone de meduze.

Centrala nucleară Gravelines s-a mai confruntat cu probleme provocate de meduze. Un incident similar a avut loc anul trecut și a dus la oprirea unor reactoare pentru aproximativ două săptămâni.

Centrala este una dintre principalele unități de producție de energie din regiune și asigură, potrivit informațiilor citate, aproximativ 60% din energia electrică destinată nordului Franței. EDF continuă să monitorizeze situația și să adapteze producția în funcție de evoluția afluxului de meduze.

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