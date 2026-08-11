Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Invazie de meduze la o centrală nucleară din Franța. Trei reactoare, oprite
Meduze/ Profimedia
O invazie masivă de meduze în sistemele de răcire ale centralei nucleare Gravelines, din nordul Franței, a determinat compania EDF să oprească preventiv trei dintre cele șase reactoare ale centralei. Potrivit operatorului, incidentul nu a avut consecințe asupra siguranței instalațiilor, personalului sau mediului.
Citește și
- 19:31Un nou val de migranți se pregătește pentru Ceuta și Melilla. Marocul își mobilizează forțele de securitate
- 19:12Guvernul ungar îl acuză pe Viktor Orban de milioane cheltuite pe rețelele sociale. A fost depusă plângere penală
- 18:38România, în atenția Comisiei Europene pe fondul crizei energetice. Ce a transmis Bruxelles-ul după reuniunea de urgență
- 18:20Alertă de caniculă extremă în Franța. Miercuri, temperaturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News