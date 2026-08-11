Centrala Nucleară Kozlodui din Bulgaria, în pericol de oprire din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării

Nivelul Dunării a atins valori critice pe sectorul bulgăresc al fluviului, iar Centrala Nucleară Kozlodui ar putea fi oprită dacă apa mai scade cu 20-30 de centimetri, a avertizat un expert în energie nucleară.
Cote istorice la stațiile hidrometrice bulgărești
La Oriahovo, stația hidrometrică indica marți o cotă de minus 101 centimetri, potrivit Agenției Executive pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea. Alte valori înregistrate:
Silistra: minus 98 centimetri
Nikopol: minus 11 centimetri
Sviștov: minus 55 centimetri
Novo Selo: minus 70 centimetri
Datele transmise de stațiile hidrometrice automate în ultimele șase ore arată o situație la fel de gravă: minus 229 centimetri la Kozlodui, minus 217 centimetri la Baikal, minus 110 centimetri la Ruse și minus 314 centimetri la Riahovo.
La Ruse, Dunărea a coborât la 114 centimetri sub cota zero convențională, după o nouă scădere de trei centimetri în ultimele 24 de ore. Majoritatea stațiilor de pe sectorul bulgăresc au înregistrat scăderi între unu și trei centimetri, în timp ce la Oriahovo nivelul a rămas neschimbat. Toate restricțiile impuse navigației pe fluviu sunt menținute, conform Novinite.
Navigația pe Dunăre, restricționată pe zeci de kilometri
Nivelul redus al apei a îngustat semnificativ calea navigabilă. Autoritățile au anunțat restricții între kilometrii fluviali 374,10 și 610, unde adâncimea minimă este de aproximativ 1,5 metri sau chiar mai mică în anumite puncte. Printre zonele critice se numără insulele Albina, Mișka, Vardim și Belene, precum și sectoarele Sviștov și Somovit.
În apropierea insulei Belene, adâncimea minimă calculată este de 1,5 metri. O navă a eșuat în zona Lom în ultimele 24 de ore, însă autoritățile au precizat că aceasta nu blochează traficul. Temperatura apei măsurată la cele cinci stații hidrometeorologice principale este cuprinsă între 26,4 și 27,3 grade Celsius.
Centrala Kozlodui, aproape de pragul critic
Georgi Kașciev, fost președinte al consiliului de administrație al centralei, a avertizat că o nouă scădere de aproximativ 20-30 de centimetri ar putea duce la oprirea Centralei Nucleare Kozlodui.
Potrivit acestuia, nivelul Dunării la stația de pompare care alimentează sistemul de răcire al centralei a ajuns la cea mai mică valoare înregistrată în acest an. Apa se află acum la aproximativ 20,62 metri deasupra nivelului mării, cu numai 10-12 centimetri peste primul prag critic.
„Dacă nivelul mai scade cu 20 de centimetri, centrala ar trebui oprită", a declarat Kașciev, precizând că programul de funcționare prevede reducerea puterii reactoarelor după atingerea primului prag critic.
Riscul de cavitație la pompe
Principala problemă este legată de pompele care transportă apa Dunării către centrală. O nouă scădere a nivelului ar putea provoca intrarea acestora în regim de cavitație, fenomen în care se formează bule de aer și vapori de apă, generând vibrații puternice și avarii ale echipamentelor.
Pompele ar trebui oprite înainte de atingerea acestui punct, ceea ce ar lăsa centrala fără suficientă apă pentru răcirea condensatoarelor turbinelor și ar impune oprirea reactoarelor. Potrivit expertului, oprirea preventivă ar trebui începută cu aproximativ o zi și jumătate înainte ca pompele stației de la mal să nu mai poată funcționa în siguranță.
Prognozele actuale indică însă doar o scădere treptată a nivelului, iar Kașciev nu se așteaptă ca primul prag critic să fie atins în următoarele două săptămâni. „Datele istorice arată că nivelul scăzut al Dunării s-a menținut adesea până la jumătatea lunii octombrie", a spus Kașciev, precizând că evoluția rămâne incertă.