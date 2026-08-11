Centrala Nucleară Kozlodui din Bulgaria, în pericol de oprire din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 13:22

Nivelul Dunării a atins valori critice pe sectorul bulgăresc al fluviului, iar Centrala Nucleară Kozlodui ar putea fi oprită dacă apa mai scade cu 20-30 de centimetri, a avertizat un expert în energie nucleară.

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