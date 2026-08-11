Coreea de Sud refuză să trimită Ucrainei arme letale sau sisteme de apărare aeriană: mesajul Seului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 15:21

Coreea de Sud va continua să sprijine Ucraina prin ajutor umanitar și asistență pentru energie, infrastructură, sănătate și educație, dar exclude în continuare furnizarea de arme letale sau sisteme de apărare aeriană, în pofida solicitărilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Poziția Seulului vine pe fondul intensificării cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia.

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