Coreea de Sud refuză să trimită Ucrainei arme letale sau sisteme de apărare aeriană: mesajul Seului

Coreea de Sud va continua să sprijine Ucraina prin ajutor umanitar și asistență pentru energie, infrastructură, sănătate și educație, dar exclude în continuare furnizarea de arme letale sau sisteme de apărare aeriană, în pofida solicitărilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Poziția Seulului vine pe fondul intensificării cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia.
Un oficial de rang înalt al Ministerului Afacerilor Externe din Coreea de Sud a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei va rămâne concentrat pe domeniul umanitar și pe reconstrucție.
„Furnizarea de către Coreea de Sud a mijloacelor de apărare către orice țară s-a făcut întotdeauna în conformitate cu legislația națională”, a declarat oficialul, citat de agenția oficială de presă Yonhap.
Potrivit acestuia, guvernul sud-coreean a sprijinit Ucraina în special în domeniile energiei, infrastructurii, sănătății și educației și va continua să analizeze modalități de sprijin pentru restabilirea păcii și reconstrucția țării. Declarațiile par să confirme poziția Seulului potrivit căreia furnizarea de arme către Ucraina nu este, în prezent, luată în calcul.
Ce voia Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Coreei de Sud să își extindă sprijinul și să furnizeze Ucrainei echipamente de apărare, inclusiv sisteme necesare pentru protejarea țării împotriva atacurilor rusești.
Solicitarea vine în contextul informațiilor privind intensificarea cooperării militare dintre Phenian și Moscova, inclusiv prin trimiterea de militari nord-coreeni în Rusia.
„În Coreea de Sud există o restricție juridică prevăzută de Constituție, aceasta este alegerea lor. Dar noi ne-am dori o cooperare și contăm pe aceasta, diplomații noștri sunt în contact”, a declarat Zelenski. Oficialul sud-coreean nu a confirmat însă existența unor negocieri diplomatice privind furnizarea de arme și nici informațiile referitoare la desfășurarea suplimentară a trupelor nord-coreene în Rusia.
Seul denunță cooperarea militară dintre Phenian și Moscova
În același timp, oficialul sud-coreean a recunoscut că dezvoltarea cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia reprezintă o problemă directă pentru securitatea Coreei de Sud.
„Cooperarea militară dintre Coreea de Nord și Rusia afectează în mod direct securitatea noastră și încalcă rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite”, a declarat diplomatul. Acesta a precizat că poziția guvernului de la Seul este că această cooperare trebuie să înceteze imediat și că autoritățile sud-coreene urmăresc îndeaproape situația.
Mesajul Kievului
Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a primit din Coreea de Nord noi rachete balistice și că Moscova intenționează să găzduiască pe teritoriul său între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni. Informațiile privind sprijinul militar oferit de Phenian Moscovei au fost susținute și de oficiali ucraineni din domeniul informațiilor.
Potrivit agenției Reuters, Andrii Cerniak, reprezentant al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, a afirmat săptămâna trecută că în regiunea Voronej din Rusia a început desfășurarea unei unități nord-coreene de rachete. Unitatea ar putea dispune de șase lansatoare și aproximativ 120 de rachete balistice, potrivit informațiilor citate.
Pactul militar dintre Putin și Kim Jong-un
Cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a intensificat după semnarea, în iunie 2024, a unui pact de apărare reciprocă între președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un. Ulterior, Phenianul ar fi trimis în Rusia cel puțin 20.000 de militari și ingineri, inclusiv în regiunea Kursk, în contextul războiului împotriva Ucrainei.
Evoluția relațiilor militare dintre Moscova și Phenian reprezintă o preocupare majoră pentru Seul, care consideră că transferul de tehnologie, arme și personal militar nord-coreean către Rusia poate avea consecințe directe asupra securității din Peninsula Coreeană.