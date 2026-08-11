Alertă energetică în Marea Britanie, înaintea eclipsei totale de Soare. Consumatorii, avertizați să își diminueze consumul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 17:37

Marea Britanie este în alertă înaintea eclipsei totale de miercuri, un fenomen care va acoperi peste 90 din discul Soarelui. Evenimentul va dura aproximativ două ore și va reduce drastic producția de energie solară, într-un moment în care sistemul este deja suprasolicitat.

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