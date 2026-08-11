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Alertă energetică în Marea Britanie, înaintea eclipsei totale de Soare. Consumatorii, avertizați să își diminueze consumul

Eclipsă totală de Soare

Eclipsă totală de Soare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 17:37

Marea Britanie este în alertă înaintea eclipsei totale de miercuri, un fenomen care va acoperi peste 90 din discul Soarelui. Evenimentul va dura aproximativ două ore și va reduce drastic producția de energie solară, într-un moment în care sistemul este deja suprasolicitat.

Operatorii au trimis avertismente că scăderea producției solare, care reprezintă 15% din coșul energetic al britanicilor, în paralel cu majorarea consumului, poate provoca disfuncționalități în sistem, potrivit presei insulare.

Una dintre marile companii furnizoare le-a cerut abonaților să reducă utilizarea aparatelor în timpul eclipsei și chiar le-a promis o oră de energie gratuită dacă își diminuează consumul în timpul fenomenului.

Recomandarea este ca populația să amâne folosirea electrocasnicelor mari – mașina de spălat, uscătorul, mașina de vase – și să evite pornirea televizoarelor sau a consolelor de jocuri până după finalul eclipsei.

Autoritățile mizează și pe faptul că mulți britanici vor fi afară pentru a urmări eclipsa, ceea ce ar putea reduce automat consumul și presiunea asupra sistemului energetic.

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