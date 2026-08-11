Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Alertă energetică în Marea Britanie, înaintea eclipsei totale de Soare. Consumatorii, avertizați să își diminueze consumul
Eclipsă totală de Soare
Marea Britanie este în alertă înaintea eclipsei totale de miercuri, un fenomen care va acoperi peste 90 din discul Soarelui. Evenimentul va dura aproximativ două ore și va reduce drastic producția de energie solară, într-un moment în care sistemul este deja suprasolicitat.
Citește și
- 19:31Un nou val de migranți se pregătește pentru Ceuta și Melilla. Marocul își mobilizează forțele de securitate
- 19:12Guvernul ungar îl acuză pe Viktor Orban de milioane cheltuite pe rețelele sociale. A fost depusă plângere penală
- 18:38România, în atenția Comisiei Europene pe fondul crizei energetice. Ce a transmis Bruxelles-ul după reuniunea de urgență
- 18:20Alertă de caniculă extremă în Franța. Miercuri, temperaturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News