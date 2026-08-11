Bogații lumii își fac un mega-buncăr ca să își ascundă averile. Seifurile, plasate sub Alpii Elvețieni

Publicat 11 aug. 2026, 22:35 Sursă swissinfo.ch

În inima Alpilor elvețieni se construiește un complex subteran destinat celor mai bogați oameni ai lumii, într-un proiect care pare desprins dintr-un film cu spioni. În cantonul Obwalden, în apropierea localității Lungern, un antreprenor elvețian amenajează un adevărat mega-buncăr în care averile clienților vor putea fi adăpostite de eventuale atacuri și de instabilitatea globală.

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