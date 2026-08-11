Bogații lumii își fac un mega-buncăr ca să își ascundă averile. Seifurile, plasate sub Alpii Elvețieni

În inima Alpilor elvețieni se construiește un complex subteran destinat celor mai bogați oameni ai lumii, într-un proiect care pare desprins dintr-un film cu spioni. În cantonul Obwalden, în apropierea localității Lungern, un antreprenor elvețian amenajează un adevărat mega-buncăr în care averile clienților vor putea fi adăpostite de eventuale atacuri și de instabilitatea globală.
Complexul este ridicat sub munții din zona pasului Brünig, iar construcția a ajuns deja într-un stadiu avansat. Proiectul este coordonat de Thomas Gasser, președintele consiliului de administrație al companiei Brünig Mega Safe, care promovează facilitățile drept un spațiu de depozitare extrem de sigur pentru averile celor care își permit să plătească pentru un asemenea nivel de protecție, scrie Swissinfo.
Un buncăr ascuns în munți pentru averile celor mai bogați
Potrivit televiziunii publice elvețiene RTS, accesul în complex va fi permis doar unui număr restrâns de persoane după finalizarea lucrărilor. Cei care vor ajunge la facilitățile subterane vor trebui să treacă printr-un punct special de control și să coboare din mașină, după care vor urma mai multe verificări de securitate.
„Mai întâi va trebui să treceți cu mașina printr-un punct special de control și să coborâți din vehicul: vor exista mai multe verificări de securitate, care, evident, nu vor fi dezvăluite publicului”, a declarat Gasser pentru RTS.
Echipele de filmare au primit permisiunea de a surprinde doar tunelurile de acces. Zona în care urmează să fie amenajate seifurile propriu-zise nu a putut fi filmată.
Seifurile vor fi îngropate sub mai mult de 100 de metri de rocă
Complexul va avea aproximativ 20 de seifuri destinate depozitării bunurilor clienților. Acestea vor fi amplasate la o adâncime protejată de peste o sută de metri de rocă solidă.
Potrivit dezvoltatorilor, nivelul de protecție oferit de instalație va fi „comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției”, ceea ce ar trebui să ofere un nivel foarte ridicat de siguranță inclusiv în fața unor tentative de jaf.
În aceste spații subterane ar putea ajunge obiecte extrem de valoroase, de la opere de artă și metale prețioase până la mașini clasice și vinuri fine.
Aproape un milion de franci pentru un seif
Accesul la unul dintre aceste spații nu va fi însă la îndemâna oricui. Fiecare grotă este oferită în baza unui contract de închiriere pe 99 de ani, iar prețul minim de intrare este de aproape un milion de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 1,23 milioane de dolari.
Gasser susține că există și un avantaj important pentru clienții care aleg această variantă: aceștia devin proprietari ai spațiului.
„Avantajul este că clientul devine proprietar: are propriul număr de parcelă în registrul funciar și poate chiar să ipotecheze proprietatea”, spune antreprenorul
Potrivit lui Gasser, mai mulți clienți au semnat deja pentru asemenea spații, deși complexul nu este încă finalizat.
Instabilitatea globală alimentează cererea
Dezvoltatorul consideră că momentul ales pentru investiție este unul favorabil, în condițiile în care cererea pentru spații de depozitare extrem de sigure este în creștere.
Instabilitatea geopolitică și economică îi determină pe unii dintre cei mai bogați oameni să caute modalități prin care să își protejeze o parte din avere în afara circuitelor obișnuite.
„Mult timp, Dubaiul a fost considerat sigur. Astăzi, acest sentiment de siguranță este pus sub semnul întrebării. Oamenii vor pur și simplu să își protejeze o parte din avere,” explică Gasser.
Localnicii din Lungern au reacții împărțite
Proiectul nu este însă privit în același fel de toți locuitorii micii localități Lungern. Reacțiile comunității sunt împărțite, potrivit opiniilor culese de RTS.
Unii localnici critică ideea unui astfel de complex destinat exclusiv persoanelor foarte bogate și consideră că investiția este orientată către oameni care au deja averi considerabile.
Alții privesc proiectul cu entuziasm și spun că ar fi interesați inclusiv să vadă mașinile de lux ale viitorilor lor „vecini” circulând pe drumurile alpine.
Printre bunurile care ar putea fi depozitate în interiorul complexului se numără opere de artă, metale prețioase, automobile de colecție și vinuri scumpe.
Elveția are deja o tradiție a buncărelor transformate în seifuri
Ideea de a folosi munții elvețieni pentru depozitarea unor bunuri de mare valoare nu este complet nouă. De-a lungul timpului, mai multe buncăre militare scoase din uz au fost transformate în seifuri fortificate sau în centre de date cu nivel ridicat de securitate.
Proiectul de la Lungern duce însă conceptul la un alt nivel, fiind conceput încă de la început pentru o clientelă formată din persoane foarte bogate din întreaga lume.
În spatele investiției se află astfel ideea că averile pot fi protejate într-un spațiu greu accesibil și amplasat la mare adâncime, în condițiile în care proprietarii caută soluții de protecție într-o perioadă marcată de instabilitate globală.
Mega-complexul subteran din Alpi este programat să fie deschis anul viitor.