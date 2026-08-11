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Încă un aeroport german afectat de o dronă cu încărcătură explozivă. Incidentul vine la doar o săptămână după cazul de la Leipzig

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 21:26
SursăAgerpres

Activitatea aeroportului german Hanovra a fost perturbată în noaptea de luni spre marți de o dronă, a indicat poliția locală, fără a furniza detalii, acesta incident survenind la o săptămână după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, informează AFP.

Pistele aeroportului, situat în nordul acestui oraș din centrul Germaniei, au fost închise timp de 90 de minute în zorii zilei de marți, iar apoi traficul a fost reluat normal.

'Ancheta privind survolul unei drone deasupra aeroportului Langenhagen marți a fost preluată de serviciul central al poliției judiciare din Hanovra', a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției locale.

Nicio informație suplimentară nu a fost transmisă 'pentru a nu compromite investigațiile'.

Zboruri deviate

Șase zboruri, în special spre Turcia, Egipt, Grecia și Spania, au fost întârziate astfel între 15 și 50 de minute, indică aeroportul.

Un avion-cargo care venea de la Paris a fost deviat spre aeroportul din Nürnberg.

Săptămânalul Der Spiegel, care relatase primul incidentul și se bazase pe un raport intern al poliției, scrie că o 'activitate hibridă nu poate fi exclusă'.

Autoritățile germane desemnează ca 'atac hibrid' un vast spectru de incidente - sabotaj, spionaj, destabilizare - care s-au înmulțit de la declanșarea războiului în Ucraina și sunt imputate în cea mai mare parte Rusiei.

Drona s-a plimbat două ore

Potrivit Der Spiegel, faptul că drona a reușit să se deplaseze liber timp de două ore, fără a fi reperată de poliție, lasă să se presupună că nu ar fi vorba despre un dispozitiv obișnuit care se poate găsi în comerț.

Pe de altă parte, revista afirmă că raportul poliției consideră 'imposibil în prezent' să se stabilească o legătură cu descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig săptămâna trecută.

A doua zi după acest incident, ministrul de interne Alexander Dobrindt alertase 'asupra unei noi dimensiuni de amenințare' și a evocat un posibil 'scenariu de atac hibrid', fără a desemna suspecți.

Berlinul a devenit primul susținător militar al Kievului în fața invaziei ruse declanșate în 2022.

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