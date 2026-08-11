Încă un aeroport german afectat de o dronă cu încărcătură explozivă. Incidentul vine la doar o săptămână după cazul de la Leipzig

Publicat 11 aug. 2026, 21:26 Sursă Agerpres

Activitatea aeroportului german Hanovra a fost perturbată în noaptea de luni spre marți de o dronă, a indicat poliția locală, fără a furniza detalii, acesta incident survenind la o săptămână după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, informează AFP.

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