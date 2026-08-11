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Incendiu devastator lângă cel mai mare aeroport din Franța. Imaginile amintesc de depozitele "Amazonului rusesc" lovite de drone – VIDEO

Incendiu in Franța (France Info/Profimedia)

Incendiu in Franța (France Info/Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 22:51
Actualizat11 aug. 2026, 23:09

Incendiu devastator, marți după-amiază, la câțiva kilometri de aeroportul Roissy–Charles de Gaulle, cel mai mare aeroport din Franța și al treilea din Europa. Un depozit a fost cuprins de flăcări, iar coloanele de fum au fost vizibile până în Paris, amintind de depozitele gigantului rusesc de retail Wildberries, lovite de dronele ucrainene.

Peste 80 de pompieri au intervenit, iar două piste ale aeroportului au fost închise temporar. Autoritățile au cerut populației să evite zona, în timp ce imaginile surprinse de martori arată o coloană uriașă de fum negru ridicându-se deasupra nordului Parisului.

Potrivit Actu.fr, zeci de vehicule au fost cuprinse de flăcări, iar peste 80 de pompieri și 38 de autospeciale au fost mobilizate pentru a limita extinderea incendiului. Două piste ale aeroportului Roissy au fost închise temporar ca măsură de precauție, însă traficul aerian nu a fost afectat semnificativ.

Imaginile surprinse de martori arată o coloană uriașă de fum negru care provenea dintr-un depozit industrial unde erau stocate materiale inflamabile, ceea ce a alimentat rapid flăcările. Autoritățile au cerut locuitorilor să evite zona și să rămână în case.

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