Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Incendiu devastator lângă cel mai mare aeroport din Franța. Imaginile amintesc de depozitele "Amazonului rusesc" lovite de drone – VIDEO
Incendiu in Franța (France Info/Profimedia)
Publicat11 aug. 2026, 22:51
Actualizat11 aug. 2026, 23:09
Incendiu devastator, marți după-amiază, la câțiva kilometri de aeroportul Roissy–Charles de Gaulle, cel mai mare aeroport din Franța și al treilea din Europa. Un depozit a fost cuprins de flăcări, iar coloanele de fum au fost vizibile până în Paris, amintind de depozitele gigantului rusesc de retail Wildberries, lovite de dronele ucrainene.
Citește și
- 23:25Haos în țara vizitată de milioane de români. Zboruri suspendate
- 23:18O profeție din Cartea Apocalipsei a revenit în actualitate. Eufratul seacă, exact cum este scris în Biblie
- 22:51Moscova acuză Chișinăul după explozia dronei de la Crocmaz: „Este un pretext pentru deteriorarea relațiilor”
- 22:35Bogații lumii își fac un mega-buncăr ca să își ascundă averile. Seifurile, plasate sub Alpii Elvețieni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News