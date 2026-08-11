Incendiu devastator lângă cel mai mare aeroport din Franța. Imaginile amintesc de depozitele "Amazonului rusesc" lovite de drone – VIDEO

Publicat 11 aug. 2026, 22:51 Actualizat 11 aug. 2026, 23:09

Incendiu devastator, marți după-amiază, la câțiva kilometri de aeroportul Roissy–Charles de Gaulle, cel mai mare aeroport din Franța și al treilea din Europa. Un depozit a fost cuprins de flăcări, iar coloanele de fum au fost vizibile până în Paris, amintind de depozitele gigantului rusesc de retail Wildberries, lovite de dronele ucrainene.

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