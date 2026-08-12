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Șefa Comisiei Europene, poveste emoționantă despre găina ei. Chickeletta a adoptat doi puișori

Găina Ursula von der Leyen

Găina Ursula von der Leyen

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a publicat pe rețelele de socializare imagini cu trei dintre noii membri ai familiei sale. Este vorba despre găina Chickeletta și doi pui pe care aceasta i-a adoptat imediat, după ce fuseseră abandonați înainte de a ieși din ouă, conform Realitatea PLUS.

Chickeletta a adoptat doi pui rămași fără mamă

Ursula von der Leyen a povestit că găina provenea de la o fermă unde nu se înțelegea cu celelalte păsări. La un moment dat, Chickeletta a început să clocească, deși nu avea niciun ou sub ea. În același timp, la o altă fermă, o găină și-a abandonat cuibul cu numai trei zile înainte ca ouăle să eclozeze. Proprietarul a salvat ouăle și le-a pus într-un incubator, iar din acestea au ieșit doi pui.

„Avem o vară minunată aici, pentru că avem trei noi membri în familie. Să vi-i prezint. Ea este Chickeletta și are doi puișori. Încă nu au nume, pentru că nu știm dacă sunt cocoși sau găini”, a povestit Ursula von der Leyen.

Cei doi pui au fost apoi puși lângă Chickeletta, iar găina i-a acceptat imediat și a început să aibă grijă de ei.

„I-am pus pe pui sub Chickeletta, iar ea i-a adoptat imediat”, a spus președinta Comisiei Europene.

Cei doi pui nu au primit încă nume, deoarece familia așteaptă să afle dacă sunt găini sau cocoși.

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