Șefa Comisiei Europene, poveste emoționantă despre găina ei. Chickeletta a adoptat doi puișori

Publicat 12 aug. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a publicat pe rețelele de socializare imagini cu trei dintre noii membri ai familiei sale. Este vorba despre găina Chickeletta și doi pui pe care aceasta i-a adoptat imediat, după ce fuseseră abandonați înainte de a ieși din ouă, conform Realitatea PLUS.

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