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Extern· 1 min citire
Șefa Comisiei Europene, poveste emoționantă despre găina ei. Chickeletta a adoptat doi puișori
Găina Ursula von der Leyen
Publicat12 aug. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a publicat pe rețelele de socializare imagini cu trei dintre noii membri ai familiei sale. Este vorba despre găina Chickeletta și doi pui pe care aceasta i-a adoptat imediat, după ce fuseseră abandonați înainte de a ieși din ouă, conform Realitatea PLUS.
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