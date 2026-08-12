Ucraina a transmis SUA planul pentru încheierea războiului. Ce condiții pune Kievul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 08:58

Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri concrete pentru încheierea războiului, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev susține însă că eforturile diplomatice trebuie însoțite de consolidarea apărării Ucrainei, în special a capacității de apărare aeriană.

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