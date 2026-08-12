Ucraina a transmis SUA planul pentru încheierea războiului. Ce condiții pune Kievul

Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri concrete pentru încheierea războiului, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev susține însă că eforturile diplomatice trebuie însoțite de consolidarea apărării Ucrainei, în special a capacității de apărare aeriană.
Potrivit lui Zelenski, echipa ucraineană de negociere a prezentat Statelor Unite propunerile Kievului privind încheierea războiului.
„A existat un raport din partea echipei noastre de negociere. Am transmis propunerile noastre părții americane”, a declarat președintele ucrainean în discursul său de marți seară.
Zelenski nu a oferit detalii despre conținutul propunerilor, însă a subliniat că Statele Unite pot juca un rol important atât în procesul diplomatic, cât și în consolidarea capacității de apărare a Ucrainei.
Zelenski cere consolidarea apărării aeriene
Președintele ucrainean a insistat că negocierile pentru încheierea războiului trebuie susținute de măsuri concrete pentru protejarea Ucrainei.
„America poate contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând prin apărare aeriană, și poate pune presiune pe Rusia astfel încât planurile sale să se schimbe – de la prelungirea războiului la pregătirea pentru încheierea acestuia”, a declarat Zelenski.
Kievul a solicitat în mod repetat Statelor Unite și celorlalți parteneri occidentali sisteme de apărare aeriană și rachete interceptoare, în contextul atacurilor rusești cu rachete și drone.
Washingtonul încearcă să relanseze negocierile
În paralel, administrația de la Washington încearcă să relanseze negocierile dintre Kiev și Moscova. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se implice în discuțiile cu reprezentanții celor două părți.
Ucraina a transmis în repetate rânduri că este pregătită să negocieze și să accepte un armistițiu necondiționat. Totodată, autoritățile de la Kiev insistă că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru Ucraina.
Între timp, Rusia continuă atacurile cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii ucrainene, iar Kievul susține că întărirea apărării aeriene rămâne una dintre principalele sale priorități.