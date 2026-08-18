Afecțiunile care îți pot restricționa dreptul de a conduce. Toți șoferii trebuie să le știe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 16:57

Starea de sănătate poate influența direct capacitatea unei persoane de a conduce în siguranță. Anumite afecțiuni medicale pot impune restricții sau condiții speciale pentru șoferi. Vezi mai jos care sunt afecțiunile ce îți pot afecta dreptul de a conduce și în ce situații se aplică restricții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre afectiunisofericondus