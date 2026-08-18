Afecțiunile care îți pot restricționa dreptul de a conduce. Toți șoferii trebuie să le știe

Starea de sănătate poate influența direct capacitatea unei persoane de a conduce în siguranță. Anumite afecțiuni medicale pot impune restricții sau condiții speciale pentru șoferi. Vezi mai jos care sunt afecțiunile ce îți pot afecta dreptul de a conduce și în ce situații se aplică restricții.
Problemele de vedere care pot afecta șofatul
Vederea este esențială pentru orientarea în trafic, aprecierea distanțelor și identificarea rapidă a obstacolelor.
Afecțiuni precum cataracta severă, glaucomul avansat sau degenerescența maculară pot afecta acuitatea ori câmpul vizual. Vederea dublă sau anumite deficiențe în perceperea culorilor pot impune, de asemenea, restricții.
De aceea, evaluarea oftalmologică este importantă, mai ales atunci când apar modificări ale vederii.
Afecțiunile neurologice pot impune restricții
Bolile neurologice sunt importante în evaluarea capacității de a conduce deoarece pot afecta reflexele, coordonarea sau starea de conștiență.
Epilepsia este una dintre afecțiunile pentru care există reguli speciale. Potrivit medicului Radu Țincu!, un pacient poate conduce dacă urmează tratamentul și nu a mai avut o criză pentru perioada stabilită medical:
„Dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog”, a explicat specialistul.
Și un accident vascular cerebral recent, boala Parkinson în stadii avansate sau formele severe de scleroză multiplă pot afecta capacitatea de a conduce prin probleme de mobilitate, coordonare, vedere sau atenție.
Problemele cardiace care pot face condusul riscant
Unele afecțiuni cardiovasculare pot provoca pierderea bruscă a stării de conștiență, ceea ce reprezintă un risc major la volan.
Printre situațiile care necesită evaluare se numără aritmiile grave, insuficiența cardiacă severă, angina instabilă sau sincopele de cauză cardiacă. Persoanele cu stimulator cardiac pot conduce în anumite condiții, după evaluarea medicală.
Diabetul nu înseamnă automat că nu mai poți conduce
În cazul diabetului, principala problemă este riscul de hipoglicemie severă, care poate duce la pierderea stării de conștiență.
Medicul Radu Țincu explică faptul că o persoană cu diabet poate conduce dacă boala este controlată și nu a avut episoade severe de hipoglicemie în perioada relevantă, cu certificarea medicului diabetolog:
„Dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog, poate să conducă”, a precizat Radu Țincu.
Prin urmare, tratamentul și monitorizarea bolii sunt esențiale.
Tulburările psihice și cognitive pot afecta capacitatea de a conduce
Șofatul necesită capacitatea de a lua decizii rapide și de a evalua corect situațiile din trafic.
Tulburările psihotice severe, anumite tulburări cognitive și formele de demență pot afecta orientarea, memoria și percepția realității. De asemenea, dependența de alcool sau droguri reprezintă o problemă majoră pentru siguranța la volan.
Evaluarea trebuie făcută individual, în funcție de severitatea afecțiunii și de starea persoanei.
Când problemele de mobilitate nu înseamnă că trebuie să renunți la mașină
Paraliziile, amputațiile sau formele severe de artrită pot împiedica folosirea normală a pedalelor, volanului ori altor comenzi.
Totuși, în anumite situații, mașina poate fi adaptată pentru nevoile șoferului. Capacitatea de a conduce este stabilită în urma evaluării medicale și funcționale.
Ce spune medicul despre bolile cronice
„Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale”, explică medicul Radu Țincu.
Specialistul atrage atenția că pacienții cu boli cronice trebuie monitorizați constant, astfel încât tratamentul să țină sub control eventualele complicații care ar putea duce la pierderea stării de conștiență.
În final, nu diagnosticul pus pe hârtie este singurul criteriu. Contează cât de bine este controlată boala, dacă există episoade care pot apărea brusc și dacă persoana poate reacționa în siguranță la volan. Pentru orice modificare importantă a stării de sănătate, decizia privind continuarea condusului trebuie discutată cu medicul și evaluată conform regulilor medicale aplicabile, potrivit sursei.