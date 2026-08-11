Kelemen Hunor respinge varianta unui guvern tehnocrat: „Mărimea contează în politică!”

Publicat 11 aug. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

Kelemen Hunor respinge varianta unui guvern tehnocrat. Liderul UDMR cere, în schimb, ca partidele să-și asume guvernarea și să găsească o soluție politică. În ceea ce privește un armistițiu politic între UDMR, PSD și PNL, aceasta a spus că o astfel de soluție nu mai este posibilă.

Distribuie articolul