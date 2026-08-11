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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor respinge varianta unui guvern tehnocrat: „Mărimea contează în politică!”

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS

Kelemen Hunor respinge varianta unui guvern tehnocrat. Liderul UDMR cere, în schimb, ca partidele să-și asume guvernarea și să găsească o soluție politică. În ceea ce privește un armistițiu politic între UDMR, PSD și PNL, aceasta a spus că o astfel de soluție nu mai este posibilă.

Kelemen Hunor: „Varianta unui armistițiu politic nu mai e posibilă!”

„Pe mine nu ma interesează această variantă. Asta înseamnă că recunoaștem, clasa politică, sau cel puțin fosta coaliție, că nu suntem în stare sa guvernăm și aruncăm responsabilitatea în afara partidelor politice, ceea ce ar fi o greșeală.

Asta funcționează doar înainte de alegeri, pentru a organiza alegerile.

Nu funcționează cu doi ani și ceva înainte de alegeri. Asta înseamnă că politicienii au zis: nu vrem, nu putem, nu dorim. Atunci de ce ați mai mers la vot?

Eu am prezentat președintelui și colegilor din fosta coaliție câteva variante în iulie, în iunie, când ne-am mai văzut... din punctul meu de vedere posibile.

Nu s-a vrut. Acum aștept și eu să vină președintele cu o nominalizare.

PSD-ul a luat niște decizii, PNL-ul alte decizii, cine cu cine nu dorește, deci până când exista aceste decizii și nu acceptă un armistițiu între ghilimele, un armistițiu politic, nu militar, bineînțeles că nu suntem în acea fază, e greu.

Au niște decizii luate în forurile cele mai înalte.

Trebuie să recunosc că în politică, vrei nu vrei...contează și mărimea, vrei nu vrei, cu 7%, atâta poți. Poți să ai orice scenarii, dar atât se poate, asta e viața.”, a zis Kelemen Hunor.

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