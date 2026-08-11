Gheorghe Piperea: „Avem o societate de închidere a minelor care este ea însăși în faliment încă din anul 2006!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:18

Europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea critică politica energetică a României și atrage atenția asupra paradoxului în care statul alocă miliarde de lei pentru închiderea minelor, în timp ce autoritățile vorbesc despre repornirea termocentralelor pe cărbune în plină criză energetică.

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