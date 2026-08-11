Gheorghe Piperea: „Avem o societate de închidere a minelor care este ea însăși în faliment încă din anul 2006!”

Europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea critică politica energetică a României și atrage atenția asupra paradoxului în care statul alocă miliarde de lei pentru închiderea minelor, în timp ce autoritățile vorbesc despre repornirea termocentralelor pe cărbune în plină criză energetică.
Gheorghe Piperea susține că România se află într-o situație contradictorie: pe de o parte este invocată criza energetică și se vorbește despre repornirea termocentralelor, iar, pe de altă parte, exploatările de cărbune au fost închise sistematic.
„Vreți un exemplu de culme a prostiei politice, pe care o putem pune acum, în condiții de criză energetică și de criză de rațiune, în postura de culme a culmilor prostiei politice?
Avem o criză energetică, declarată ritos (dar ilegal) de guvernul Bolojan și avem declarații politice de la PSD din care rezultă intenția fermă a viitorului guvern Grindeanu de a repune termocentralele pe cărbune la lucru. Numai că nu mai e cărbune, pentru că România se ocupă vârtos cu închiderea minelor de peste 20 de ani. Există nu una, ci 3 societăți de închidere a minelor.”
Europarlamentarul atrage atenția asupra situației Societății Naționale pentru Închiderea Minelor, despre care afirmă că a beneficiat de sute de milioane de euro pentru închiderea și conservarea minelor, dar care se află în faliment.
Acesta vorbește și despre situația financiară a societății, indicând datorii către bugetul de stat, fondul de pensii și fondul de șomaj, dar și faptul că aceasta nu mai are active sau angajați.
„Acea societate falită are datorii restante de 59 de milioane de lei la buget, de 820 de milioane de lei la fondul de pensii și de 121,5 milioane de lei la fondul de șomaj. Active nu mai are deloc. Interesant, această minunată societate de închidere a minelor a vândut în 2025 niște acțiuni deținute la Complexul Energetic Oltenia, iar acum nu mai are angajați și nu mai are activitate, dar are lichidator”, a declarat europarlamentarul.
Gheorghe Piperea susține că statul român a creat și alte structuri responsabile de închiderea minelor și explică mecanismul prin care este finanțată această activitate.
„Statul român a creat, direct sau indirect, alte două vehicule pentru închiderea minelor.
Există Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, devenită ulterior parte din Complexul Energetic Valea Jiului, și există Conversmin SA.
Finanțarea activității de închidere a minelor se face prin ajutor de stat (autorizat de Comisia Europeană, prin Decizia C(2024) 7896), în valoare totală estimată de aproximativ 3,93 miliarde lei, pentru perioada 2023-2032.”
Europarlamentarul critică alocarea unor sume importante pentru închiderea unor exploatări miniere inactive și amintește calendarul de închidere prevăzut pentru minele din Valea Jiului.
„Statul român acordă ajutor de stat pentru închiderea minelor care încă mai există în România, dar sunt inactive, de 4 miliarde de lei, adică, de 800 de milioane de euro!
Calendarul e strict și prevede închideri etapizate, dar prioritare: Lonea/Lupeni, în 2026, Livezeni/Vulcan, până în 2032 etc”, a declarat acesta.
Piperea atrage atenția și asupra obligațiilor statului român după închiderea minelor, susținând că monitorizarea post-închidere și lucrările de ecologizare pot genera costuri suplimentare pe termen lung.
Acesta critică modul în care autoritățile gestionează problemele energetice și susține că acestea nu au capacitatea de a aborda eficient provocările cu care se confruntă România.
„Cu această clasă politică vreți să rezolvați criza energetică, schimbarea climatică, războiul, foametea, sărăcia, prostirea? Ei nu pot nici măcar să dragheze Dunărea ca să nu fie nevoiți să eșueze la aruncarea în aer a unei stânci sau la scufundarea unor barje și nu îi duce mintea să stocheze apa, cum fac nemții, austriecii și bulgarii, ca să nu mai fie nevoie să cumpere energie la cel mai mare preț din UE, iar voi îi creditați cu un dram de rațiune, necesară redeschiderii termocentralelor închise sau falimentate?”, subliniază eurodeputatul AUR.
Gheorghe Piperea susține că AUR este criticat pentru problemele sistemului energetic, deși formațiunea nu a fost la guvernare și afirmă că responsabilitatea trebuie atribuită celor care au gestionat politicile publice din domeniu.
„Culmea este că se găsește mereu unul sau se găsesc chiar o mie care dau vina pe AUR chiar și pentru asta. Este un adevărat fenomen al proiecției vinovăției, deviată de la dorei și de la hoți și delapidatori.
Lumea preferă să își ferească privirea sau, și mai inteligent, să dea vina pe AUR, o formațiune politică ce nu a fost niciodată la guvernare și nici măcar nu a fost vreodată lăsată să se implice în politici publice, fiind ținută în „cordonul sanitar”, pentru a nu „contamina” opinia publică ținută captivă de dorei cu idei care ar putea însemna schimbarea și reorientarea acestor politici dinspre corporațiile tech, pharma și finance și dinspre ucraineni, înspre români și România.”
În final, europarlamentarul leagă închiderea minelor de reducerea capacităților termoenergetice și de crizele energetice succesive, criticând direcția în care a fost gestionat sistemul energetic național.
„Închiderea minelor, pentru a se închide termocentralelor, este o activitate a statului român cu o „vechime” de peste 25 de ani și este principala cauză a crizelor energetice succesive și a scumpirii halucinante a energiei în România. Pur și simplu, acești dorei care ne conduc spre dezastru au distrus sistemul energetic național ca să facă loc unei ideologii stupide, iraționale, iar asta au făcut-o în stil de Dănilă Prepeleac: pe doi boi au primit 5 capre, pe care au primit 2 gâște, pe care au primit 3 pungi de plastic”, a declarat europarlamentarul AUR/ECR, Gheorghe Piperea.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la AICI