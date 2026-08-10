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Politica· 2 min citire
România răspunde acuzațiilor Moscovei privind sprijinul militar acordat Ucrainei: "Propaganda stalinistă"
Ministerul Afacerilor Externe
România a respins ferm acuzațiile formulate de un oficial al Ministerului de Externe rus, potrivit cărora Bucureștiul ar acorda sprijin militar direct Ucrainei, inclusiv prin intermediul Republicii Moldova. Într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, autoritățile române afirmă că Moscova continuă să promoveze o retorică ce amintește de perioada neagră a stalinismului.
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