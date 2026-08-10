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Politica· 2 min citire

România răspunde acuzațiilor Moscovei privind sprijinul militar acordat Ucrainei: "Propaganda stalinistă"

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 20:00

România a respins ferm acuzațiile formulate de un oficial al Ministerului de Externe rus, potrivit cărora Bucureștiul ar acorda sprijin militar direct Ucrainei, inclusiv prin intermediul Republicii Moldova. Într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, autoritățile române afirmă că Moscova continuă să promoveze o retorică ce amintește de perioada neagră a stalinismului.

Reacția a venit după ce un director din cadrul MAE rus a atacat România în contextul achiziției Portului Giurgiulești. Oficialul român a reiterat faptul că Rusia este cea care a declanșat un conflict în Ucraina și că, dintr-o perspectivă istorică, a urmărit dintotdeauna subjugarea popoarelor vecine.

Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin. Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova?, a transmis Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

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Reprezentantul diplomației române a mai afirmat că atât Rusia țaristă, cât și Uniunea Sovietică comunistă au avut ca politică oficială „rusificarea forțată a popoarelor ocupate”.

Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă. Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei.

Declarațiile Moscovei vin pe fondul achiziției Portului Giurgiulești de către România, tranzacție pe care Rusia o interpretează drept o mișcare strategică în favoarea Ucrainei.

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