România răspunde acuzațiilor Moscovei privind sprijinul militar acordat Ucrainei: "Propaganda stalinistă"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 20:00

România a respins ferm acuzațiile formulate de un oficial al Ministerului de Externe rus, potrivit cărora Bucureștiul ar acorda sprijin militar direct Ucrainei, inclusiv prin intermediul Republicii Moldova. Într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, autoritățile române afirmă că Moscova continuă să promoveze o retorică ce amintește de perioada neagră a stalinismului.

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