Rusia acuză România că oferă „sprijin militar direct pentru Ucraina”. Ana Maria Păcuraru a analizat mesajele ascunse ale Kremlinului

Publicat 10 aug. 2026, 15:59 Actualizat 10 aug. 2026, 17:57

Un oficial al Ministerului rus de Externe a acuzat România că ar oferi sprijin militar direct Ucrainei prin intermediul portului Giurgiulești din Republica Moldova. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a analizat implicațiile directe, dar și regionale, ale acestor acuzații.

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