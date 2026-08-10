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Extern· 2 min citire
Rusia acuză România că oferă „sprijin militar direct pentru Ucraina”. Ana Maria Păcuraru a analizat mesajele ascunse ale Kremlinului
Publicat10 aug. 2026, 15:59
Actualizat10 aug. 2026, 17:57
Un oficial al Ministerului rus de Externe a acuzat România că ar oferi sprijin militar direct Ucrainei prin intermediul portului Giurgiulești din Republica Moldova. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a analizat implicațiile directe, dar și regionale, ale acestor acuzații.
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