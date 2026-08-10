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Politica· 1 min citire
Fost ministru al Transporturilor lansează un atac dur la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu
Ciprian Șerban, fost ministru al Transporturilor
Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, lansează un atac dur la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu și face acuzații de imixtiune politică în selecția conducerii Portului Constanța.
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