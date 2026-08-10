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Politica· 1 min citire

Fost ministru al Transporturilor lansează un atac dur la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu

Ciprian Șerban, fost ministru al Transporturilor

Ciprian Șerban, fost ministru al Transporturilor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 18:07

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, lansează un atac dur la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu și face acuzații de imixtiune politică în selecția conducerii Portului Constanța.

Declarațiile vin după ce Oana Gheorghiu a reclamat public faptul că Ministerul Transporturilor i-ar fi refuzat accesul la documentele complete ale procedurii, deși, susține aceasta, existau sesizări privind modul în care selecția s-a desfășurat și faptul că procedura s-a întins pe mai bine de patru ani.

Fostul ministru susține că, în momentul solicitării, procedura de selecție era deja finalizată și că documentele vizate conțineau inclusiv date personale și informații confidențiale.

Mai mult, Ciprian Șerban susține că nu a fost vorba despre o decizie personală a ministrului, ci despre una luată după consultarea structurilor de specialitate și în baza unei analize juridice și administrative.

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