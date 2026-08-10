Atacul asupra ambulanței, folosit ca argument pentru o lege împotriva știrilor false

Publicat 10 aug. 2026, 16:44 Sursă Realitatea PLUS

Legea pentru combaterea știrilor false este la un pas de adoptare, după ce o ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj. Parlamentarii USR, în frunte cu ministrul Radu Miruță, se folosesc de situație pentru a pune presiune pe adversarii politici, potrivit Realitatea Plus. Cei din USR îi cer lui Sorin Grindeanu, care este șef al Camerei Deputaților, să adopte în Parlament proiectul care îi pedepsește pe cei care răspândesc intenționat informații greșite. Asta pentru că atacul brutal a avut loc după ce, pe rețelele de socializare, s-a zvonit că salvarea fură copii. În urma incidentului, șapte indivizi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, printre aceștia și o femeie.

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