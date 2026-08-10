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Politica· 2 min citire

Atacul asupra ambulanței, folosit ca argument pentru o lege împotriva știrilor false

Ambulanța (imagine generica)

Ambulanța (imagine generica)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 16:44
SursăRealitatea PLUS

Legea pentru combaterea știrilor false este la un pas de adoptare, după ce o ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj. Parlamentarii USR, în frunte cu ministrul Radu Miruță, se folosesc de situație pentru a pune presiune pe adversarii politici, potrivit Realitatea Plus. Cei din USR îi cer lui Sorin Grindeanu, care este șef al Camerei Deputaților, să adopte în Parlament proiectul care îi pedepsește pe cei care răspândesc intenționat informații greșite. Asta pentru că atacul brutal a avut loc după ce, pe rețelele de socializare, s-a zvonit că salvarea fură copii. În urma incidentului, șapte indivizi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, printre aceștia și o femeie.

Incidentul grav a fost criticat dur și de ministrul Sănătății, Cseke Atilla, care le cere autorităților competente să reacționeze ferm în astfel de situații.

Între timp, la fel ca și ministrul interimal al Apărării Radu Miruță, și parlamentarul USR Ștefan Pălărie i-a cerut lui Sorin Grindeanu, care este șef al Camerei Deputaților, să înceapă demersurile pentru adoptarea legii care pedepsește răspândirea știrilor false și să pună proiectul pe ordinea de zi a Camerei deputaților. Totuși, dacă o astfel de lege va trece, chiar Radu Miruță ar putea fi vizat. Ministrul a fost acuzat în repetate rânduri că a răspândit dezinformări.

O lege împotriva dezinformării este cerută și de viceprmierul Oana Gheorghiu. Aceasta a scris că „Ambulanțele nu fură copii, dar TikTok-ul fură creiere.”

Șapte persoane care ar fi luat parte la atacul asupra ambulanței au ajuns deja în spatele gratiilor pentru 30 de zile. Toate acestea au dat crezare unor zvonuri de pe TikTok, cu privire la o „ambulanță care fură copii”.

Prezența de spirit a șoferului i-a salvat pe membrii echipajului de agresori, care au aruncat și cu o piatră care a spart geamul autosanitarei. Cioburile de sticlă i-au ajuns în ochi șoferului. Ambulanțierul a fost internat și dus de urgență în sala de operație.

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