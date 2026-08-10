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Politica· 1 min citire

Planul lui Ilie Bolojan pentru a păstra puterea. Noile condiții puse de premier pentru a vota un Guvern

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 19:27
Actualizat10 aug. 2026, 19:28
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan pune condiții pentru susținerea viitorului Guvern și vrea ca reformele începute în mandatul său să fie continuate! Bolojan ar cere un premier tehnocrat, dar și un Cabinet format din oameni fără conexiuni cu PSD.

Condițiile cu care Ilie Bolojan vrea să meargă la președinte

- Viitor premier tehnocrat, care să continue reformele lui Ilie Bolojan

- Cabinet integral tehnocrat, cu oameni fără conexiuni cu PSD

- Prefecți și secretari de stat fără apartenență politică

- Ținte clare de deficit asumate de noul premier

- Măsurile negociate cu Comisia Europeană pe proiectele PNRR să nu fie modificate în Parlament sau prin ordonanță de urgență

- Niciun ministru din tabăra conservatoare din PNL

- Un acord politic între partidele „pro-europene”, care să protejeze guvernul de eventuale moțiuni de cenzură

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