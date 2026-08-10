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Politica· 1 min citire
Planul lui Ilie Bolojan pentru a păstra puterea. Noile condiții puse de premier pentru a vota un Guvern
Publicat10 aug. 2026, 19:27
Actualizat10 aug. 2026, 19:28
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis Ilie Bolojan pune condiții pentru susținerea viitorului Guvern și vrea ca reformele începute în mandatul său să fie continuate! Bolojan ar cere un premier tehnocrat, dar și un Cabinet format din oameni fără conexiuni cu PSD.
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