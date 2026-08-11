Baza Sportivă Colentina revine Sectorului 2. Primarul Rareș Hopincă anunță un plan masiv de atragere a copiilor către sport

După 23 de ani în care a fost utilizată de clubul Juventus Colentina și de Academia Dacogetica, Baza Sportivă Colentina redevine oficial un bun al comunității din Sectorul 2. Primarul Rareș Hopincă a anunțat preluarea bazei și lansarea unui proiect ambițios de modernizare și extindere, în parteneriat cu Clubul Sportiv Oxygen, având ca obiectiv atragerea a cel puțin 5.000 de copii către activități sportive în următorii trei ani.
Decizia vine în contextul în care autoritățile locale își propun să rezolve un deficit cronic de investiții în sportul de masă, dar și să ofere sprijin familiilor care nu își permit financiar să își înscrie copiii la cluburi private.
Statistici îngrijorătoare: 81% dintre copii nu fac sport în afara școlii
Planul de investiții și sprijin public pornește de la datele unui studiu recent care scoate la iveală o realitate alarmantă privind stilul de viață al tinerilor. Conform datelor prezentate de primarul Sectorului 2, 81% dintre copii nu practică niciun fel de activitate fizică în afara orelor de educație fizică din școală, 41% dintre părinți nu au posibilități financiare pentru a-și da copiii la sport, iar 28% dintre aceștia nu știu ce disciplină li s-ar potrivi celor mici.
„Aici este un mare deficit de investiții publice, nu doar în ceea ce înseamnă infrastructură, ci în ceea ce înseamnă participarea copiilor la sport. Eu mi-am asumat o strategie, aceea de a transforma Sectorul 2 în capitala sportului. Acest proiect se numește «Sectorul Sportului»”, a declarat Rareș Hopincă.
Modelul islandez de prevenție a adicțiilor prin sport
Strategia propusă de administrația locală prin Clubul Sportiv Oxygen se bazează pe politicile publice aplicate cu succes în Islanda, axate pe educație, integrare comunitară și prevenție timpurie.
„Vrem să aducem copiii către sport pentru a-i feri de alte tentații, pentru a-i feri de adicții. Prevenirea adicțiilor nu începe atunci când deja acest obicei s-a instalat. Începe timpuriu, din familie, din școală, din comunitate și mai ales prin sport. Nu o spunem noi, o spun studii care zeci de ani au fundamentat foarte bine aceste teorii”, a subliniat edilul.
Hopincă a comparat resursele Sectorului 2 cu cele ale Islandei, punctând că sectorul beneficiază de cea mai mare rețea școlară din România, cu peste 55.000 de copii înscriși în sistemul preuniversitar, alături de o infrastructură valoroasă ce include Arena Națională, Clubul Dinamo, Patinoarul Flamaropol (preluat de primărie pentru finalizare) și 24 de săli de sport școlare moderne.
Fosta Academie Dacogetica devine Academia Oxygen
În cadrul procesului de reorganizare, structura fostei Academii Dacogetica — aflată pe locul 20 la nivel național și numărând peste 450 de copii — este preluată de primărie și redenumită Academia Oxygen / Clubul Sportiv Oxygen București. Edilul a adus mulțumiri celor care au administrat baza de-a lungul anilor, subliniind că intervențiile din trecut au salvat terenurile de la speculațiile imobiliare.
„Dacă nu era Juventus Colentina, dacă nu era Dacogetica, dacă nu era și Sectorul 2 care a intervenit în procese nenumărate începând din 1996 aici, sunt convins că în locul terenurilor de sport astăzi ar fi fost blocuri. Preluăm această bază pentru a o moderniza, pentru a o extinde și pentru a o pune la dispoziția cetățenilor din sector”, a concluzionat primarul Rareș Hopincă.
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