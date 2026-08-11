Baza Sportivă Colentina revine Sectorului 2. Primarul Rareș Hopincă anunță un plan masiv de atragere a copiilor către sport

Publicat 11 aug. 2026, 10:16 Actualizat 11 aug. 2026, 10:44

După 23 de ani în care a fost utilizată de clubul Juventus Colentina și de Academia Dacogetica, Baza Sportivă Colentina redevine oficial un bun al comunității din Sectorul 2. Primarul Rareș Hopincă a anunțat preluarea bazei și lansarea unui proiect ambițios de modernizare și extindere, în parteneriat cu Clubul Sportiv Oxygen, având ca obiectiv atragerea a cel puțin 5.000 de copii către activități sportive în următorii trei ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre rares hopincaprimar sector 2