Decizie majoră la Pentagon: Ce se întâmplă cu militarii americani din România și cum arată noul plan NATO

Reevaluare strategică la Washington. Consilierul prezidențial Marius Lazurca și generalul Gheorghiță Vlad au negociat la Pentagon viitorul prezenței militare americane în România. Reuniunea cu înalții oficiali ai SUA se înscrie în planul de coordonare a noilor măsuri de apărare ale Alianței Nord-Atlantice.
Delegația de nivel înalt a României, condusă de consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a purtat discuții decisive la Pentagon cu subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby. În cadrul întrevederii, oficialii americani au prezentat în avanpremieră noul document strategic Europe Posture Review, confirmând intenția Washingtonului de a ajusta numărul militarilor dislocați pe teritoriul românesc.
Scăderea preconizată a efectivelor americane face parte dintr-un plan mai amplu de reconfigurare a resurselor militare pe continentul european și de adaptare a arhitecturii de securitate la cerințele noului concept „NATO 3.0”.
Retragere treptată a trupelor și proiecte energetice majore pe agenda de la Washington
Pe lângă reevaluarea prezenței militare americane în regiunea Mării Negre, discuțiile româno-americane au atins subiecte prioritare de cooperare bilaterală și infrastructură strategică. Pe lista temelor abordate s-au aflat proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, precum și dezvoltarea Coridorului Vertical pentru transportul resurselor energetice.
Într-o reacție publicată pe platforma X, subsecretarul american Elbridge Colby a salutat deschiderea părții române față de noile directive de securitate:
„Am prezentat în avanpremieră abordarea noastră față de Europe Posture Review. De asemenea, am recunoscut abordarea proactivă a României în ceea ce privește transferul de responsabilitate. Am convenit că a sosit momentul ca aliații să transforme cheltuielile de apărare în capacități reale de luptă în cadrul NATO 3.0.”
De la 2.000 la 1.000 de soldați: Cum se schimbă prezența SUA în România
Tranziția către „NATO 3.0” presupune un transfer gradual al responsabilității pentru apărarea convențională a continentului direct către statele membre europene. Pentru România, această strategie vine în prelungirea reducerilor de efective deja aplicate.
Efective actuale: În prezent, în România mai funcționează o prezență de aproximativ 1.000 de soldați americani, majoritatea fiind staționați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Contextul reducerilor: La finalul anului trecut, Washingtonul a retras deja un prim contingent de aproximativ 1.000 de militari din țara noastră, decizie comunicată la acea vreme în mod intempestiv.
Europa trebuie să-și asume apărarea convențională
Inițiativa de reevaluare a efectivelor din Europa a fost anunțată oficial de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, la reuniunea ministerială NATO de la Bruxelles. Consultări similare cu privire la noul document Europe Posture Review au avut loc și cu reprezentanți din Marea Britanie, Germania și Italia.
Planul SUA nu urmărește abandonarea flancului estic, ci reorientarea priorităților strategice globale. În noul format defensiv, aliații europeni sunt presați să convertească rapid procentele din PIB destinate apărării în tehnică de luptă operațională și trupe pregătite pe teren, reducând dependența directă de contingentul american.