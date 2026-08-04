Decizie majoră la Pentagon: Ce se întâmplă cu militarii americani din România și cum arată noul plan NATO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 20:06

Reevaluare strategică la Washington. Consilierul prezidențial Marius Lazurca și generalul Gheorghiță Vlad au negociat la Pentagon viitorul prezenței militare americane în România. Reuniunea cu înalții oficiali ai SUA se înscrie în planul de coordonare a noilor măsuri de apărare ale Alianței Nord-Atlantice.

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