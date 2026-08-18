Fraudă de amploare în comerțul cu mașini second-hand. Peste 2.000 de autoturisme, introduse în România printr-o schemă cu firme din Ungaria și Slovacia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 20:46

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA în comerțul cu autoturisme second-hand. Schema ar fi fost coordonată din România și ar fi implicat societăți înregistrate în Ungaria și Slovacia. Peste 2.000 de mașini cumpărate din Germania ar fi ajuns pe piața românească, iar prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei.

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