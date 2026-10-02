Surse Realitatea PLUS: ce l-au întrebat procurorii DNA Iași pe Ilie Bolojan? Detalii din audierea premierului

Publicat 2 oct. 2026, 13:59 Sursă Realitate Plus

Premierul demis Ilie Bolojan a fost audiat vineri la DNA Iași în calitate de martor în dosarul Bogdan, iar Realitatea PLUS a aflat pe surse o parte dintre temele discutate cu procurorii. Potrivit jurnalistei Raluca Țicmeanu, anchetatorii au încercat să clarifice natura relațiilor pe care șeful interimar al Guvernului le are cu doi foști colaboratori, aflați în prezent în centrul investigației.

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