Surse Realitatea PLUS: ce l-au întrebat procurorii DNA Iași pe Ilie Bolojan? Detalii din audierea premierului

Premierul demis Ilie Bolojan a fost audiat vineri la DNA Iași în calitate de martor în dosarul Bogdan, iar Realitatea PLUS a aflat pe surse o parte dintre temele discutate cu procurorii. Potrivit jurnalistei Raluca Țicmeanu, anchetatorii au încercat să clarifice natura relațiilor pe care șeful interimar al Guvernului le are cu doi foști colaboratori, aflați în prezent în centrul investigației.
Potrivit jurnalistei Realitatea PLUS, Raluca Țicmeanu, „Ilie Bolojan a fost întrebat în mod particular despre relațiile instituționale sau personale pe care le are cu fostul trezorier al Partidului Național Liberal, Mihai Barbu, cel care ar fi mediat întâlnirea cu Bogdan, dar și cu fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, cea care, potrivit procurorilor DNA, ar fi sprijinit demersul lui Barbu".
Mihai Barbu este cercetat pentru folosirea influenței sau autorității politice în scopul obținerii de foloase necuvenite, iar Trăilă pentru complicitate la trafic de influență.
De asemenea, Ilie Bolojan a fost întrebat și despre acuzațiile aflate în centrul anchetei, respectiv presupusele intervenții pentru schimbarea unor cerințe sanitar-veterinare și plata de 1,5 milioane de euro pe care, potrivit acuzațiilor, ar fi dat-o omul de afaceri pentru a avea acces la premier.
Premierul demis a fost întrebat și despre înscrisurile care ar face referire la această întâlnire, dacă au existat cereri înregistrate la Guvern pentru organizarea ei și dacă există persoane care pot confirma și susține prin declarații toate afirmațiile făcute până acum în acest dosar, a mai precizat jurnalista Realitatea Plus.
Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, Ilie Bolojan a intrat la audieri în calitate de martor și a părăsit sediul DNA păstrând aceeași calitate procesuală. Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele legate de presupusa întâlnire aflată în centrul dosarului și de persoanele care ar fi facilitat accesul la nivel guvernamental.
Din întrebările adresate reiese că procurorii DNA încearcă să contureze mai clar rolul și relațiile dintre persoanele implicate în dosar. Mihai Barbu și Cristina Trăilă sunt considerați personaje-cheie în anchetă, iar declarațiile lui Ilie Bolojan ar putea contribui la clarificarea modului în care a fost organizată și intermediată întâlnirea investigată de anchetatori.