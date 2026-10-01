Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului cu Belarus - SURSE
Percheziții
Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, a fost reținut în urmă cu câteva ore, alături de directorul companiei comerciale Evgheni Poliakov, în dosarul în care sunt cercetate fapte de încălcare a embargoului privind furnizarea de echipamente militare către un stat aflat sub sancțiuni, Belarus, relatează surse citate de Realitatea PLUS.
Potrivit surselor citate, Munteanu va fi propus pentru arestare preventivă după reținere, pe care au decis-o procurorii DIICOT la capătul unor audieri lungi, care au durat până târziu în noapte.
Până la ora transmiterii acestei știri, nu se cunosc informații legate de modul în care s-a apărat Munteanu în fața acuzațiilor extrem de grave pe care procurorii DIICOT i le aduc vicepreședintelui USR.
Anchetatorii spun că acesta ar fi vrut, împreună cu alți parteneri de afaceri, să ducă un utilaj industrial în Belarus. Utilajul ar fi costat aproximativ 1,7 milioane de euro, acesta putând fi folosit pentru a face echipament militar.
Este de așteptat o poziție din partea USR legată de acest incident în care este implicat un reprezentant al partidului.
Miercuri, reprezentanții formațiunii politice au transmis că, dacă se vor confirma acuzațiile, atunci vor lua măsuri în cauză.
Ce riscă Alexandru Munteanu
USR a transmis că Alexandru Munteanu deține funcția de vicepreședinte al organizației Dâmbovița și este consilier local la Târgoviște. Formațiunea menționează și faptul că acesta are dublă cetățenie, română și moldovenească.
„Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și VP USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie: română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care i le aduce DIICOT, i se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR. MAE, prin ministra USR, Oana Țoiu, a inițiat legea pentru sancționarea celor care încalcă embargouri - eludarea și încălcarea sancțiunilor internaționale (inclusiv a măsurilor restrictive impuse Federației Ruse) trec de la stadiul de simplă neregulă sau contravenție la cel de infracțiune gravă”, este mesajul transmis miercuri de USR.
Filmul evenimentelor
12 percheziții au avut loc, miercuri, în București, Ilfov, Bacău și Dâmbovița, opt persoane având calitatea de suspecți fiind audiate la sediul central al DIICOT, într-un dosar legat de transferul către Belarus al unui utilaj suspect, prin încălcarea embargoului impus Minskului. Procurorii susțin că echipamentul, evaluat la 1,7 milioane de euro, putea fi utilizat la producerea de armament și muniție.
Procurorii și mascații i-au percheziționat locuința lui Alexandru Munteanu, iar ulterior l-au condus la audieri la sediul DIICOT.
Cine mai este vizat în dosar
Pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizați Evgheni Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei, susțin sursedin anchetă citate de Agerpres.
Utilajul VL40, transferat prin intermediari din Germania și Kazahstan
Potrivit surselor menționate, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu ar fi coordonat și ar fi participat la operațiunile de comercializare și transfer al utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancțiuni UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
În acest sens, împreună cu Evgheni Poliakov, Munteanu ar fi inițiat operațiunea de transfer al utilajului VL40 și a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deși, anterior, autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv din cauza existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.
Anchetatorii: Utilajele au dobândit caracteristici pentru scopuri militare
"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene", a transmis DIICOT într-un comunicat.
Anchetatorii susțin că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.
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