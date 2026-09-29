Decizie importantă la CCR pentru femeile însărcinate. Excluderea de la indemnizația de risc maternal, declarată neconstituțională

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 15:55

Curtea Constituțională a României a decis, în unanimitate, că este neconstituțională excluderea anumitor categorii de persoane de la concediul și indemnizația de risc maternal în funcție de forma în care își desfășoară activitatea profesională. Judecătorii constituționali au constatat că această diferență de tratament este discriminatorie. Curtea a invocat, între altele, egalitatea în drepturi, dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la un nivel de trai decent.

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