Decizie importantă la CCR pentru femeile însărcinate. Excluderea de la indemnizația de risc maternal, declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a României a decis, în unanimitate, că este neconstituțională excluderea anumitor categorii de persoane de la concediul și indemnizația de risc maternal în funcție de forma în care își desfășoară activitatea profesională. Judecătorii constituționali au constatat că această diferență de tratament este discriminatorie. Curtea a invocat, între altele, egalitatea în drepturi, dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la un nivel de trai decent.
Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate care vizează prevederi din OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și din OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă. Problema identificată privește excluderea persoanelor încadrate în ipoteza articolului 1 alineatul (2) din OUG 158/2005 de la dreptul la concediu și indemnizație de risc maternal. Potrivit Curții, aceste persoane erau tratate diferit față de salariatele cărora legislația le recunoștea respectivele drepturi.
Judecătorii constituționali au raportat această diferență de tratament la articolul 16 din Constituție, care consacră egalitatea în drepturi. Curtea a stabilit că forma în care o persoană își desfășoară activitatea profesională nu poate justifica, în situația analizată, excluderea de la o măsură de protecție socială. Decizia vizează astfel chiar accesul la concediul de risc maternal și indemnizația aferentă, drepturi reglementate pentru protejarea femeilor aflate în situații de vulnerabilitate.
Protecția vizează atât mama, cât și copilul
CCR subliniază că scopul concediului și al indemnizației de risc maternal este prevenirea riscurilor pe care continuarea activității profesionale le-ar putea produce asupra sănătății femeii. Măsurile se adresează situațiilor în care aceasta este însărcinată, a născut recent sau alăptează. În același timp, protecția urmărește și sănătatea și viața fătului ori a copilului nou-născut.
Curtea a stabilit că excluderea unor persoane exclusiv în funcție de forma în care își desfășoară activitatea profesională contravine Constituției atunci când este vorba despre o prestație menită să înlocuiască veniturile obținute prin muncă. În argumentarea soluției, judecătorii au invocat și articolul 34 din Constituție, referitor la dreptul la ocrotirea sănătății. De asemenea, a fost avut în vedere articolul 47, care reglementează dreptul la un nivel de trai decent.
Decizia CCR a fost luată în unanimitate
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor judecătorilor Curții Constituționale. Decizia este definitivă și general obligatorie, potrivit regulilor aplicabile hotărârilor CCR. Argumentele juridice complete vor putea fi analizate după publicarea motivării în Monitorul Oficial.
Până la apariția motivării, Curtea a anunțat în mod explicit neconstituționalitatea soluției legislative care excludea anumite categorii de la aceste drepturi. Documentul complet va detalia raționamentul judecătorilor și efectele juridice ale hotărârii. Decizia marchează astfel eliminarea unei diferențe de tratament pe care CCR a considerat-o incompatibilă cu protecțiile constituționale acordate maternității.