O nouă lovitură pentru Romprest. Primăria Sectorului 1 i-a tăiat robinetul de bani pentru sare de deszăpezire și cere socoteală pentru iarna 2025–2026

Publicat 22 sept. 2026, 17:20 Actualizat 22 sept. 2026, 17:08

Compania Romprest primește o nouă lovitură. Iulian Hatmanu, viceprimar al Sectorului 1, a cerut clarificări privind cantitățile de sare cumpărate și prezentate spre decontare pentru deszăpezire în iarna 2025–2026, în condițiile în care operatorul de salubrizare și-a bătut joc de locuitorii sectorului și a lăsat numeroase străzi îngropate sub nămeți zile la rând. De asemenea, operatorul nu mai are dreptul să cumpere sare pentru iarna viitoare, urmând ca primăria să facă direct achiziția. Reamintim că Romprest a pierdut contractul de salubrizare în sectorul 1 în favoarea firmei Blue Planet, care a prezentat un deviz anual cu peste 70 de milioane de lei mai mic, potrivit datelor oferite de primărie.

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