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Accident tragic în Maramureș. Un bărbat a fost strivit de copacul pe care încerca să-l taie

Bandă poliție

Bandă poliție

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 15:01

Un bărbat în vârstă de 61 de ani și-a pierdut viața luni seară, în localitatea Suciu de Sus, județul Maramureș, după ce a fost lovit de copacul pe care încerca să îl taie. Echipajele medicale ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată.

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au început verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Bărbatul a fost surprins de arborele pe care îl tăia

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că bărbatul desfășura activități de tăiere a unui arbore în momentul în care acesta a căzut peste el.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au efectuat verificări, iar din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, în timp ce efectua activități de tăiere a unui arbore, ar fi fost surprins și accidentat de acesta”, a transmis IPJ Maramureș.

La fața locului au intervenit echipajele de prim-ajutor, care au efectuat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor salvatorilor, bărbatul a fost declarat decedat.

Cazul este similar altor accidente în care oameni au fost răniți sau uciși după ce un copac a căzut peste ei.

Polițiștii continuă cercetările

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și toate circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au mai transmis polițiștii maramureșeni.

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