Tragedie în Olt: muncitor mort după ce a căzut de la înălțime în timp ce demonta o hală

Un accident mortal de muncă s-a produs în județul Olt, unde un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața în timp ce participa la lucrările de demontare a unei hale metalice. Muncitorul a căzut de la înălțime, iar în urma leziunilor suferite a decedat.
Incidentul a avut loc luni, 21 septembrie 2026, iar Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, autoritățile au fost alertate prin intermediul unui apel la 112 în jurul orei 11:30.
Apelul semnala faptul că un muncitor s-ar fi precipitat de la înălțime în timp ce desfășura activități de dezasamblare a unei construcții metalice.
La locul accidentului au ajuns polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, care au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.
Victima era un bărbat în vârstă de 53 de ani, domiciliat în comuna Izbiceni, județul Olt. Acesta era angajat al unei societăți comerciale și participa la lucrările de demontare a halei.
În urma căderii de la înălțime, muncitorul a suferit răni incompatibile cu viața. Echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru salvarea sa.
Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde urmează să fie efectuată necropsia. Examinarea medico-legală va contribui la stabilirea cauzei exacte a decesului.
Poliția a deschis dosar penal
Cazul este cercetat ca posibil accident de muncă, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă au fost respectate toate normele de securitate și sănătate în muncă.
Polițiștii au întocmit un dosar penal și fac cercetări pentru mai multe infracțiuni. Printre acestea se numără uciderea din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.
Anchetatorii urmează să stabilească modul în care s-a produs căderea, dacă muncitorul beneficia de echipamentele de protecție necesare și dacă angajatorul respecta obligațiile prevăzute de legislația privind securitatea la locul de muncă.