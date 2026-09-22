Tragedie în Olt: muncitor mort după ce a căzut de la înălțime în timp ce demonta o hală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 13:30

Un accident mortal de muncă s-a produs în județul Olt, unde un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața în timp ce participa la lucrările de demontare a unei hale metalice. Muncitorul a căzut de la înălțime, iar în urma leziunilor suferite a decedat.

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