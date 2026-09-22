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Locale· 2 min citire
Sunete înspăimântătoare se aud în munți. Salvamont explică de unde vin și de ce nu trebuie sunat imediat la 112
Pădure din România
Turiștii care ajung în această perioadă în zonele montane pot auzi sunete puternice și neobișnuite, care pot fi confundate cu zgomotele produse de un urs. Salvamont Suceava explică însă că, în cele mai multe cazuri, acestea provin de la cerbii aflați în perioada de împerechere.
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