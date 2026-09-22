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Sunete înspăimântătoare se aud în munți. Salvamont explică de unde vin și de ce nu trebuie sunat imediat la 112

Pădure din România

Pădure din România

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 12:04

Turiștii care ajung în această perioadă în zonele montane pot auzi sunete puternice și neobișnuite, care pot fi confundate cu zgomotele produse de un urs. Salvamont Suceava explică însă că, în cele mai multe cazuri, acestea provin de la cerbii aflați în perioada de împerechere.

Salvatorii montani atrag atenția că a început sezonul de rut la cervide, perioadă în care masculii scot mugete puternice, fenomen cunoscut drept boncănitul cerbilor.

Salvamont: Sunetele pot fi chiar înspăimântătoare

„În atenţia turiştilor care tranzitează zona montană. În această perioadă, în zona montană a ţării noastre se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii aflaţi în rut”, a transmis Salvamont Suceava. În această perioadă are loc ritualul de împerechere al cervidelor, iar boncănitul poate fi auzit de la distanță și poate crea impresia că în apropiere se află un animal periculos.

Informații și date de contact pentru serviciul montan din județ pot fi consultate și pe pagina oficială a Salvamont România – Serviciul Public Județean Salvamont Suceava.

Salvamont: Probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică

Salvatorii montani precizează că sunetele specifice acestei perioade nu trebuie confundate automat cu cele produse de un urs și le recomandă turiștilor să apeleze numărul unic de urgență doar atunci când există o situație reală de pericol.

„Precizăm că probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică. Sperăm ca această informare să aducă lămuririle necesare şi apelarea serviciului unic de urgenţă 112 să se facă doar în cazuri de urgenţă reală”, au mai transmis salvamontiştii.

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