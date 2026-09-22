Doliu în lumea medicală din România. A murit chirurgul care a făcut istorie la Iași

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 11:50

Lumea medicală din România este în doliu după moartea profesorului universitar dr. Sandu Gabriel Aprodu, unul dintre numele importante ale chirurgiei pediatrice românești. Medicul ieșean a încetat din viață la vârsta de 75 de ani, după o carieră de aproximativ patru decenii dedicată tratării copiilor cu afecțiuni grave și malformații congenitale.

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