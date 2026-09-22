Doliu în lumea medicală din România. A murit chirurgul care a făcut istorie la Iași

Lumea medicală din România este în doliu după moartea profesorului universitar dr. Sandu Gabriel Aprodu, unul dintre numele importante ale chirurgiei pediatrice românești. Medicul ieșean a încetat din viață la vârsta de 75 de ani, după o carieră de aproximativ patru decenii dedicată tratării copiilor cu afecțiuni grave și malformații congenitale.
Născut la Iași, pe 18 aprilie 1951, Gabriel Aprodu și-a desfășurat cea mai mare parte a activității profesionale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Timp de aproape 40 de ani, chirurgul s-a aflat în slujba micilor pacienți, iar timp de 26 de ani a condus Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a unității medicale.
În numeroasele sale intervenții, profesorul Aprodu s-a ocupat de cazuri medicale deosebit de complexe, inclusiv malformații congenitale severe, arată ziuaconstanta.ro. Prin activitatea sa clinică și didactică, a contribuit la formarea mai multor generații de medici specialiști.
Profesorul Gabriel Aprodu, implicat în una dintre cele mai dificile operații din România
Numele medicului ieșean a rămas legat de un moment important din istoria chirurgiei pediatrice din România. În 2005, profesorul Gabriel Aprodu a coordonat la Spitalul „Sf. Maria” din Iași echipa medicală care a realizat separarea unor gemene siameze.
Intervenția a reprezentat o premieră pentru medicina românească la acel moment și a presupus mobilizarea unei echipe multidisciplinare, având în vedere complexitatea cazului.
Performanța medicală a contribuit la consolidarea reputației profesorului Aprodu atât în țară, cât și în afara granițelor. Pentru activitatea sa în domeniul chirurgiei pediatrice și pentru colaborarea cu specialiștii din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa.
Profesorul a ocupat, de asemenea, funcția de președinte al Societății Române de Chirurgie Pediatrică.
A format generații de medici la Iași
Pe lângă activitatea desfășurată în sala de operație, Gabriel Aprodu a avut și o importantă carieră universitară la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.
A fost implicat în pregătirea viitorilor specialiști și a contribuit la literatura medicală de specialitate prin volume și lucrări dedicate chirurgiei pediatrice. Pentru colegii și medicii care au lucrat alături de el, profesorul Aprodu a reprezentat un reper profesional și un mentor.
Vestea morții sale a provocat reacții emoționante în comunitatea medicală ieșeană.