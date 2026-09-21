4.000 de perechi de ochelari de soare, suspectați că sunt contrafăcuți, descoperiți într-un container venit din China

O captură importantă a fost făcută în Portul Constanța, unde polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au descoperit aproximativ 4.000 de perechi de ochelari de soare despre care există suspiciunea că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.
Marfa se afla într-un container sosit din China și urma să ajungă la o societate comercială din România. Valoarea estimată a bunurilor se ridică la aproximativ 2 milioane de lei.
Ochelarii, găsiți în urma unui control amănunțit
Verificarea a fost realizată de o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța și inspectori vamali de la Biroul Vamal de Frontieră Constanța.
Containerul, încărcat cu mai multe bunuri și provenit din China, a intrat în atenția autorităților în timpul procedurilor de control. În urma verificărilor detaliate, în interior au fost identificate 4.000 de perechi de ochelari de soare.
Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, produsele sunt susceptibile să aducă atingere drepturilor de proprietate intelectuală deținute de titularii unor mărci cunoscute.
Marfa, evaluată la circa 2 milioane de lei
Conform estimărilor preliminare ale autorităților, întreaga cantitate de ochelari are o valoare de aproximativ 2 milioane de lei.
Produsele nu au fost lăsate să intre în circuitul comercial. Întreaga marfă a fost ridicată de autorități și urmează să fie supusă unei expertize, care va stabili dacă produsele sunt într-adevăr contrafăcute și dacă acestea poartă în mod neautorizat însemne identice sau similare unor mărci înregistrate.
Destinația finală a bunurilor era o firmă din România.
Polițiștii continuă cercetările
În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări cu privire la punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.
Anchetatorii trebuie să stabilească proveniența exactă a mărfii, modul în care aceasta urma să fie comercializată și dacă sunt întrunite toate condițiile pentru existența unei infracțiuni privind încălcarea drepturilor asupra mărcilor.