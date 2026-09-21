4.000 de perechi de ochelari de soare, suspectați că sunt contrafăcuți, descoperiți într-un container venit din China

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 13:11

O captură importantă a fost făcută în Portul Constanța, unde polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au descoperit aproximativ 4.000 de perechi de ochelari de soare despre care există suspiciunea că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

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