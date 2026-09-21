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Locale· 2 min citire
Femeie ajunsă la spital după un conflict în familie la Curtea de Argeș. Socrul ar fi înjunghiat-o
Mașină de poliție
O femeie ar fi fost înjunghiată în spate de socrul său, la Curtea de Argeș, după ce ar fi intervenit într-un conflict dintre acesta și soacra sa. Victima a ajuns la spital și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, iar bărbatul a fost dus la Poliție.
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