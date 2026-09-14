România se apropie de 11 lei/l la motorină. Scenariile care pot duce prețul spre 14 lei

Expertul în energie Dumitru Chisăliță consideră că cele două praguri psihologice de preț – 10 lei/litru de benzină și 11 lei/litru de motorină – ar putea fi depășite în cursul săptămânii 14–20 septembrie. Într-o analiză pentru Asociația Inteligența Artificială, acesta atrage atenția că nu existența resurselor de petrol este problema, ci dificultățile tot mai mari legate de procesarea în carburanți și transport, ca efect al conflictelor din zona Golfului și din Ucraina.
Piața petrolieră globală traversează o perioadă de perturbare simultană pe trei rute‑cheie din Golf, iar efectele se văd deja în Europa și în România, apreciază expertul în energie.
Este o etapă mult mai periculoasă decât o simplă „primă geopolitică”. Riscul nu mai privește numai Strâmtoarea Hormuz, ci simultan trei căi de evacuare a petrolului din Golf: Hormuz, conducta saudită Est–Vest și ruta Marea Roșie–Bab el‑Mandeb, la care se adaugă atacurile asupra capacităților de rafinare din Rusia.
Petrolul există. Problema este dacă mai poate ajunge la noi sub formă de carburant, arată Dumitru Chisăliță în analiza realizată pentru Asociația Energia Inteligentă, a scris Dumitru Chisăliță.
Când ar putea sări prețul benzinei peste 10 lei, iar al motorinei peste 11 lei/litru?
Raportându-se la cele mai recente date transmise de agregatorul de prețuri peco-online, cu valori medii de 9,95 lei/l la benzină și 10,49 lei/l la motorină la data de 13 septembrie 2026, expertul în energie apreciază căîn următoarele 7–14 zile, benzină standard ar urma să coste 10,15–10,35 lei/litru, iar motorină standard între 10,85–11,05 lei/litru. Condițiile suplimentare ar fi menținerea reducerii accizei pentru motorină și un curs valutar stabil.
Estimare privind prețurile carburanților în următoarele două săptămâni.
Scenariile pentru România în următoarele 3–4 săptămâni
Pe un orizont de timp de 3–4 săptămâni, evoluția prețului carburanților poate varia mai mult, în funcție de patru scenarii luate în calcul, de la cel mai optimist la cel mai pesimist.
În prima variantă, un litru de benzină ar urma să coste între 9,70–10,10 lei/l, iar motorina între 10,10–10,60 lei/l.
În cel mai pesimist scenariu, cel al unui șoc sever pe piața petrolieră globală, cuplat cu o depreciere valutară, benzina ar urma să coste 11,50–12,50 lei/l, iar motorina 12,70–14,00 lei/l.
Estimare privind prețurile carburanților în următoarele două săptămâni.
De la declanșarea intervenției americano‑israeliene împotriva Iranului, în data de 28 februarie 2026, prețul benzinei a crescut cu 2 lei/litru, potrivit datelor obținute din agregatorul de prețuri Peco‑online. În ziua de 28 februarie, un litru de benzină costa 9,75 lei, iar în ziua de 13 septembrie 2026 costa 11,96 lei.