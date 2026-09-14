O nouă taxă pentru coletele Temu și Shein, din noiembrie. Câți bani vor trebui să scoată din buzunar românii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 10:00

Românii care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu și Shein ar putea plăti un nou cost începând din 1 noiembrie. Uniunea Europeană pregătește o taxă de procesare pentru coletele de valoare mică provenite din afara UE, distinctă de taxa vamală de 3 euro introdusă deja din luna iulie.

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