O nouă taxă pentru coletele Temu și Shein, din noiembrie. Câți bani vor trebui să scoată din buzunar românii

Românii care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu și Shein ar putea plăti un nou cost începând din 1 noiembrie. Uniunea Europeană pregătește o taxă de procesare pentru coletele de valoare mică provenite din afara UE, distinctă de taxa vamală de 3 euro introdusă deja din luna iulie.
Noua taxă de procesare este pregătită de Uniunea Europeană pentru a acoperi o parte din costurile generate de numărul tot mai mare de colete mici care intră pe piața europeană prin comerțul online.
Potrivit Consiliului UE, valoarea taxei nu a fost încă stabilită. Nivelul acesteia urmează să fie decis de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare a măsurii. Taxa de procesare va fi separată de taxa vamală de 3 euro, aplicată din iulie coletelor cu o valoare de până la 150 de euro, provenite din afara Uniunii Europene.
Taxa vamală de 3 euro este o măsură temporară și se aplică în funcție de categoriile de produse dintr-un colet, nu o singură dată pentru întregul colet.
Cine va suporta costul
Noile reguli schimbă și modul în care sunt gestionate formalitățile vamale pentru comenzile online. Platformele de comerț electronic din afara UE care vând direct consumatorilor europeni vor fi considerate importatori și vor avea responsabilitatea formalităților vamale și a plății taxelor, în locul cumpărătorului. Prin urmare, un client din România nu ar trebui să fie obligat să achite separat noua taxă vamală atunci când primește coletul.
Totuși, costurile suportate de platforme ar putea ajunge în prețul produselor sau ar putea fi transferate către consumatori prin alte costuri aplicate în momentul comenzii.
Cât timp va fi aplicată noua taxă
Taxa de procesare ar urma să fie menținută până când va deveni operațională Platforma de date vamale a UE. Sistemul informatic comun va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să urmărească și să controleze mai eficient mărfurile care intră pe piața europeană.
Milioane de colete ieftine ajung în fiecare an în UE
Măsurile sunt adoptate în contextul creșterii rapide a comerțului online cu produse ieftine din afara Uniunii Europene. Potrivit datelor citate de Consiliul UE, în 2025 autoritățile vamale europene au gestionat aproximativ 6 miliarde de colete provenite din comerțul electronic, iar peste 90% dintre acestea au venit din China. Volumul foarte mare de colete pune presiune pe autoritățile vamale și creează, potrivit instituțiilor europene, probleme pentru companiile din UE care concurează cu comercianții din afara blocului comunitar.
Reforma urmărește și limitarea accesului pe piața europeană al produselor periculoase sau care nu respectă standardele comunitare. UE pregătește controale mai stricte și sancțiuni pentru operatorii de comerț electronic care nu își respectă obligațiile vamale.