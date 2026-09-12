Se schimbă modul în care instanțele preiau dosarele. Noile reguli care vor limita numărul cauzelor repartizate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 22:07

De marți, 15 septembrie, intră în vigoare noile prevederi ale Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, prin care modul de preluare a cauzelor nou înregistrate va fi raportat la capacitatea efectivă de lucru a fiecărei instanțe.

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