West Nile: creștere majoră a infectărilor în 2026, față de 2025. Cinci decese și 72 de cazuri confirmate

Publicat 11 sept. 2026, 23:22 Actualizat 11 sept. 2026, 23:35

Datele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), transmise vineri, 11 septembrie 2026, arată că numărul infecțiilor cu virusul West Nile a fost, în intervalul 3 iulie – 9 septembrie 2026, de 72 de cazuri confirmate și 5 decese. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025 nu s-a înregistrat niciun deces, iar numărul infectărilor a fost mai mic de 20. Evoluția ultimilor patru ani indică un ritm ascendent al raportărilor, cu un vârf în 2026.

Distribuie articolul