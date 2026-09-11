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Sanatate· 2 min citire

West Nile: creștere majoră a infectărilor în 2026, față de 2025. Cinci decese și 72 de cazuri confirmate

Virusul West Nile

Virusul West Nile

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 sept. 2026, 23:22
Actualizat11 sept. 2026, 23:35

Datele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), transmise vineri, 11 septembrie 2026, arată că numărul infecțiilor cu virusul West Nile a fost, în intervalul 3 iulie – 9 septembrie 2026, de 72 de cazuri confirmate și 5 decese. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025 nu s-a înregistrat niciun deces, iar numărul infectărilor a fost mai mic de 20. Evoluția ultimilor patru ani indică un ritm ascendent al raportărilor, cu un vârf în 2026.

Potrivit comunicatului INSP din 11 septembrie 2026, în intervalul 3 iulie – 9 septembrie au fost confirmate sau clasificate ca probabile 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate. Cinci persoane vârstnice, cu comorbidități, au decedat.

Raportările INSP din 2026 depășesc nivelurile din anii anteriori

Cifrele din acest sezon sunt semnificativ mai mari decât cele din 2025, când, în aceeași perioadă, au fost raportate 18 cazuri, fără decese. În 2024, INSP a consemnat 54 de cazuri și cinci decese, iar în 2023, până la 30 august, au fost raportate 28 de cazuri și patru decese. Compararea acestor intervale arată o creștere treptată a numărului de îmbolnăviri, cu o scădere temporară în 2025, urmată de o revenire puternică în 2026.

În sezonul 2023, INSP a raportat 28 de cazuri de infecție cu virusul West Nile până la 30 august, precum și patru decese. Majoritatea îmbolnăvirilor au fost înregistrate în mediul urban, cu București în frunte, iar grupele de vârstă cele mai afectate au fost cele de peste 60 de ani. Datele din 2023 au marcat începutul unei evoluții care, în anii următori, avea să se contureze tot mai clar în statisticile INSP.

Evoluția pe patru ani sugerează o creștere a infecțiilor West Nile

Creșterea din 2026 este vizibilă atât în numărul de cazuri, cât și în extinderea geografică. București rămâne zona cu cele mai multe raportări, urmată de județele din sud și est. Profilul pacienților se menține similar cu anii precedenți: vârstnici, în special din mediul urban.

Deși 2025 a înregistrat cele mai puține cazuri din intervalul analizat, datele din 2024 și 2026 arată că dinamica generală este una de creștere. Compararea datelor din 2023, 2024, 2025 și 2026 conturează o imagine clară: numărul cazurilor a crescut în trei dintre cei patru ani analizați, cu un vârf în 2026.

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