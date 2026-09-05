Andrei Rațiu a marcat în La Liga. Rayo Vallecano, victorie dramatică după un meci cu cinci goluri

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 22:08

Rayo Vallecano a bifat prima victorie din acest sezon de La Liga după un meci cu cinci goluri contra celor de la Racing Santander. Echipa din Madrid s-a impus cu 3−2, iar Andrei Rațiu a avut o contribuție importantă, reușind golul care a restabilit egalitatea în prima repriză.

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