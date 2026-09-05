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Andrei Rațiu a marcat în La Liga. Rayo Vallecano, victorie dramatică după un meci cu cinci goluri

Andrei Rațiu (foto: profimedia)

Andrei Rațiu (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 22:08

Rayo Vallecano a bifat prima victorie din acest sezon de La Liga după un meci cu cinci goluri contra celor de la Racing Santander. Echipa din Madrid s-a impus cu 3−2, iar Andrei Rațiu a avut o contribuție importantă, reușind golul care a restabilit egalitatea în prima repriză.

Oaspeții au deschis rapid scorul pe Estadio Municipal de Butarque, prin Canales, în minutul 4. Rayo a reacționat în minutul 17, când Andrei Rațiu a finalizat pasa primită de la Sergio Camello și a înscris pentru 1−1.

Andrei Rațiu, gol pentru Rayo Vallecano în duelul cu Racing Santander

Racing Santander a revenit în avantaj în minutul 28, prin Pablo Garcia, însă madrilenii au egalat înainte de pauză. Sergio Camello a punctat în minutul 43, iar cele două echipe au intrat la vestiare la scorul de 2−2.

Atacantul lui Rayo a decis apoi confruntarea la două minute de la reluare. Camello a marcat din nou, în minutul 47, semnând dubla și golul prin care formația lui Rațiu a trecut pentru prima dată la conducere.

Rayo Vallecano a rămas în zece oameni pe final, dar a păstrat avantajul

Finalul a fost tensionat pentru gazde, care au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Fran Perez, în minutul 85. Rayo Vallecano și-a apărat însă avantajul până la ultimul fluier, iar Andrei Rațiu a rămas pe teren pe parcursul tuturor celor 90 de minute.

După succesul cu Racing Santander, Rayo Vallecano a ajuns la 4 puncte și ocupă poziția a 12-a. Adversara sa se află pe locul 11, având același total.

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