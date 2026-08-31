Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Mirel Rădoi a plecat de la Gaziantep FK. Decizia anunțată de clubul turc
Mirel Rădoi (foto: profimedia)
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul formației Gaziantep FK. Gruparea din Super Lig a anunțat luni că tehnicianul român și staff-ul său își încheie mandatul, după o decizie luată de comun acord.
Citește și
- 14:42România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor
- 08:22Djokovic, lacrimi pe teren după eliminarea de la US Open 2026. Mariano Navone a produs șocul de la New York
- 17:03Aur mondial la Mondialele de Canotaj de la Amsterdam pentru România: Performanță la 8+1 mixt
- 07:06Tragedie la Oradea: Suci Arpad, fostul mare fotbalist al FC Bihor, a murit într-un incendiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News