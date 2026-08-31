Mirel Rădoi a plecat de la Gaziantep FK. Decizia anunțată de clubul turc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:36

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul formației Gaziantep FK. Gruparea din Super Lig a anunțat luni că tehnicianul român și staff-ul său își încheie mandatul, după o decizie luată de comun acord.

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