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Mirel Rădoi a plecat de la Gaziantep FK. Decizia anunțată de clubul turc

Mirel Rădoi (foto: profimedia)

Mirel Rădoi (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:36

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul formației Gaziantep FK. Gruparea din Super Lig a anunțat luni că tehnicianul român și staff-ul său își încheie mandatul, după o decizie luată de comun acord.

Reprezentanții clubului i-au mulțumit lui Rădoi pentru activitatea din perioada petrecută la echipă și i-au transmis urări de succes pentru următoarele proiecte din carieră.

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul lui Gaziantep

Fostul selecționer al României a preluat Gaziantep FK pe 2 aprilie, semnând atunci un contract valabil pentru un an și jumătate. Mandatul său a fost însă unul scurt, în contextul rezultatelor obținute în campionatul Turciei.

Rădoi a condus echipa în șapte partide de campionat, bilanțul fiind de o victorie, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri. Singurul succes a fost reușit în actualul sezon, scor 1−0 contra lui Eyüpspor, într-un meci decis de golul marcat de Deian Sorescu.

La Gaziantep FK mai evoluează și alți doi fotbaliști români: Florin Ștefan și Alexandru Maxim.

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