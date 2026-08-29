Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Tragedie la Oradea: Suci Arpad, fostul mare fotbalist al FC Bihor, a murit într-un incendiu
Suci Arpad /Foto: Club Atletic Oradea
Publicat29 aug. 2026, 07:06
SursăRealitatea PLUS
Fostul mare fotbalist al FC Bihor, Suci Arpad a murit într-un incendiu izbucnit în apartamentul său din Oradea. Fostul sportiv avea 83 de ani.
Citește și
- 10:38Urmărire spectaculoasă în Chiajna: motociclist fără permis, prins de polițiști. Cum a încercat să scape VIDEO
- 10:25Accident grav în Lugoj, după o urmărire în trafic: patru persoane au ajuns la spital. Șoferul era băut și nu avea permis VIDEO
- 10:11Medic ginecolog din Arad, condamnat cu suspendare după moartea unui nou-născut. Nașterea, asistată ilegal la domiciliu
- 09:56Evaluarea Națională și admiterea la liceu s-ar putea schimba din nou. Ce li se pregătește elevilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News