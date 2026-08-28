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Incendiu într-un bloc din Oradea. Un bărbat, resuscitat după ce a fost găsit în stop cardio-respirator

Pompieri/ Imagine arhivă

Pompieri/ Imagine arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 21:35

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-un apartament dintr-un bloc din Oradea. Proprietarul locuinței a fost găsit inconștient și în stop cardio-respirator, cadrele medicale făcându-i manevre de resuscitare.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea au intervenit pentru stingerea incendiului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Focul a izbucnit în interiorul unui apartament situat pe Calea Mareșal Alexandru Averescu. La sosirea pompierilor, un bărbat a fost găsit inconștient în apartament. Acesta a fost evacuat din locuință și predat echipajului medical, care i-a acordat primele îngrijiri, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

Ce se știe despre victimă

Potrivit informațiilor disponibile la momentul transmiterii știrii, bărbatul se afla în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare și încearcă să îi salveze viața.

În urma incendiului, două persoane au fost evacuate din bloc. Pentru moment, cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută. Pompierii urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.

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