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Social· 1 min citire
Incendiu într-un bloc din Oradea. Un bărbat, resuscitat după ce a fost găsit în stop cardio-respirator
Pompieri/ Imagine arhivă
Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-un apartament dintr-un bloc din Oradea. Proprietarul locuinței a fost găsit inconștient și în stop cardio-respirator, cadrele medicale făcându-i manevre de resuscitare.
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