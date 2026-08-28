Răsturnare de situație: Nava comercială care s-a scufundat în apropiere de Sfântu Gheorghe a fost lovită de o dronă

Publicat 28 aug. 2026, 16:21 Actualizat 28 aug. 2026, 16:22

O navă comercială s-a scufundat joi seara în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe, după ce echipajul a transmis prin sistemul de alertă că vasul ar fi fost lovit de „ceva, dronă”. Toate cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate, în timpul unei intervenții desfășurate în condiții dificile, cu valuri de aproximativ 2,5 metri.

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