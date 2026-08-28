Răsturnare de situație: Nava comercială care s-a scufundat în apropiere de Sfântu Gheorghe a fost lovită de o dronă

O navă comercială s-a scufundat joi seara în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe, după ce echipajul a transmis prin sistemul de alertă că vasul ar fi fost lovit de „ceva, dronă”. Toate cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate, în timpul unei intervenții desfășurate în condiții dificile, cu valuri de aproximativ 2,5 metri.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a României, în afara apelor teritoriale. Potrivit informațiilor transmise de acesta, Garda de Coastă a trimis două nave pentru sprijinirea marinarilor aflați în pericol.
Alerta transmisă de echipaj înainte de scufundarea navei
Potrivit lui Radu Miruță, nava se afla la aproximativ 16 mile marine și naviga în zona economică exclusivă atunci când a transmis alerta.
Ministrul interimar al Apărării a explicat că echipajul a raportat că vasul fusese lovit de ceva despre care exista suspiciunea că ar fi fost o dronă.
„La şaisprezece mile marine, adică în afara apelor teritoriale româneşti, o navă care naviga în zona economică exclusivă a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de ceva, dronă. Aşa este raportarea, moment în care cei de la Garda de Coastă s-au deplasat cu două nave pentru a sprijini marinarii care navigau pe nava care fusese afectată. Înţeleg că 11 marinari sau 12 marinari au fost pe acea navă. Doi au fost salvaţi din apă de o navă care, conform legii, când se dă o astfel de alertă, este obligată să-şi schimbe cursul dacă e în apropiere şi să se ducă să ofere primul ajutor”, a declarat Radu Miruţă.
Nava comercială s-a scufundat în Marea Neagră
Intervenția echipajelor de salvare a avut loc după ce marinarii au ajuns în apă. Radu Miruță a precizat că nava nu a mai putut fi salvată și s-a scufundat.
„Ceilalţi au fost salvaţi de cele două nave de la Garda de Coastă. Erau în apă, se aruncaseră în apă. Unul înţeleg că are ceva… asta era informaţia de aseară, rană la o mână. Nava înţeleg că s-a scufundat. Cei care au fost la faţa locului, Ministerul Apărării nu a fost implicat în asta, desfăşoară o anchetă pentru a vedea în ce condiţii, cum s-a întâmplat situaţia”, a mai transmis Radu Miruţă.
Ministrul a precizat că Ministerul Apărării nu a fost implicat în operațiunea de salvare, iar autoritățile aflate la fața locului desfășoară verificări pentru stabilirea condițiilor în care s-a produs incidentul.
Toți cei 12 marinari au fost salvați
La bordul navei se aflau 12 persoane, iar toate au fost recuperate în urma operațiunii de căutare și salvare.
Zece dintre marinari au fost salvați de polițiștii de frontieră. Una dintre persoanele recuperate era rănită. Alte două persoane au fost preluate de echipajul unei nave comerciale care a intervenit în zonă.
Operațiunea s-a desfășurat în condiții meteo și maritime dificile, valurile din Marea Neagră atingând aproximativ 2,5 metri.