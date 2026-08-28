Weekend Sessions deschide sezonul de toamnă la Constanța, cu Seaside Sessions în Piața Ovidiu: Soul Serenade Jazz Quartet 

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:06

Weekend Sessions, cel mai cuminte festival, deschide sezonul de toamnă 2026, pe 5 septembrie,la Constanța, cu o nouă ediție Seaside Sessions organizată în Piața Ovidiu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța și Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Programul îmbină relaxarea cu explorarea culturală și aduce împreună jazzul, patrimoniul local, vizitele ghidate și muzica live, într-o după-amiază de început de septembrie petrecută în centrul istoric al orașului.

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