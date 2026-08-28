Weekend Sessions deschide sezonul de toamnă la Constanța, cu Seaside Sessions în Piața Ovidiu: Soul Serenade Jazz Quartet 

Weekend Sessions, cel mai cuminte festival, deschide sezonul de toamnă 2026, pe 5 septembrie,la Constanța, cu o nouă ediție Seaside Sessions organizată în Piața Ovidiu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța și Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Programul îmbină relaxarea cu explorarea culturală și aduce împreună jazzul, patrimoniul local, vizitele ghidate și muzica live, într-o după-amiază de început de septembrie petrecută în centrul istoric al orașului.
Ajuns la al șaselea sezon, Weekens Sessions continuă să apropie publicul de muzee într-un mod relaxat și accesibil, construind în jurul acestor spații o comunitate care revine, an de an, pentru a trăi experiențe alături de prieteni, familie și oameni cu pasiuni comune. Pentru al doilea an, festivalul revine la Constanța și continuă astfel întâlnirile culturale începute aici în 2025.
Seaside Sessions va transforma, pe 5 septembrie, Piața Ovidiu într-un loc de întâlnire în jurul muzicii și patrimoniului local. Programul începe cu tururi ghidate la Edificiul Roman, susținute de dr. Cristian Cealera, specialist al Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța, de la orele 16:00 și 17:00, cu participare pe bază de rezervare la contact@weekendsessions.ro. De la ora 17:00, atmosfera continuă cu un DJ set ambiental, iar între 18:00 și 21:00, Soul Serenade Jazz Quartet aduce jazzul în Piața Ovidiu, într-un concert cu Adelina Chivu - voce, Andrei Rotariu - chitară și muzicuță, Alexandru Olteanu - pian și Oleg Lascu - contrabas.
Ediția de la Constanța deschide programul de toamnă al festivalului, care continuă pe 12 - 13 septembrie la București, la Casa Filipescu-Cesianu, cu Weekend Sessions - Cinema Spaniol, realizat în parteneriat cu Ambasada Spaniei. În luna octombrie urmează lansarea la nivel național a Hărții Muzeelor din România, un proiect Weekend Sessions care își propune pună în luminămuzeele și patrimoniul cultural și să încurajeze descoperirea lor în orașele din întreaga țară.
Pe lângă edițiile din calendar, proiectul include și în 2026:
● Recomandările săptămânale din muzee, trimise prin newsletterul „Unde ieșim la muzeu?” -https://www.weekendsessions.ro/newsletter.html;
„Weekend Sessions a crescut în jurul unei idei simple: muzeele și spațiile culturale pot deveni locuri vii pentru întâlnire, relaxare și timp petrecut împreună. Credem în cultura care face parte firesc din viața cotidiană și în evenimente care aduc oamenii mai aproape unii de ceilalți, dar și de oraș. Ne bucurăm să revenim la Constanța și să continuăm aici întâlnirile începute anul trecut, într-un spațiu care aduce împreună patrimoniul, istoria orașului și comunitatea locală. Toamna aceasta continuăm apoi la București și, prin Harta Muzeelor, ducem mai departe ideea Weekend Sessions la nivel național: aceea de a face muzeele mai ușor de descoperit și mai prezente în timpul nostru liber”, declară Silvia Floareș, cofondatoare Weekend Sessions.
Weekend Sessions și Harta Muzeelor sunt inițiative culturale independente, dezvoltate de Asociația Antrepriza Culturală cu sprijinul partenerilor săi de lungă durată – UniCredit Bank,Rompetrol, Aqua Carpatica. Festivalul oferă experiențe culturale liniștite și valoroase, gândite pentru un public divers, interesat de artă, educație, joacă, apartenență și relaxare.
Pentru orice întrebări, idei sau solicitări, vă invităm să ne contactați la adresa de email contact@weekendsessions.ro și la numărul de telefon +40 731 232 126.
Programul poate fi urmărit pe:
● www.weekendsessions.ro
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● https://www.tiktok.com/@weekendsessions.ro
● www.youtube.com/@weekendsessionsro
DESPRE WEEKEND SESSIONS, UN PROIECT ANTREPRIZA CULTURALĂ
Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă, dedicată celebrării spațiilor culturale de referință și încurajării socializării alături de antreprenori și artiști independenți. Înființat în 2021, la Grădina Botanică a Universității din București, programul și-a extins orizonturile în 2023, incluzând muzee importante precum Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Municipiului București: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Municipiului București: Grădina și Vila Muzeului Nicolae Minovici. Weekend Sessions se dedică oferirii unei experiențe culturale autentice, conectând publicul la bogăția și diversitatea oferite de instituțiile culturale din București și nu numai.
www.weekendsessions.ro