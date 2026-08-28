Calea Victoriei devine promenadă pietonală în ultimul weekend de vară, prin programul Străzi Deschise

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 09:37

Ultimul weekend din luna august este, totodată, ultimul weekend calendaristic al verii — și aduce din nou pe Calea Victoriei programul „Străzi Deschise”, inițiativa Primăriei Municipiului București derulată cu sprijinul ARCUB — Centrul Cultural al Municipiului București. Pe 29 și 30 august, artera devine, pentru două zile, un spațiu dedicat plimbărilor, sportului și întâlnirilor în aer liber, înainte ca vara să lase loc oficial toamnei.

Distribuie articolul