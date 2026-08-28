Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Fănel Bogos: ”S-a declanșat un război împotriva mea, vor să mă închidă. Concurența m-a căutat inclusiv în pușcărie să facă presiuni”
Publicat28 aug. 2026, 11:09
Actualizat28 aug. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS
Omul de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos, a făcut joi seară, în exclusivitate la „Miza Zilei”, o serie de declarații despre dosarul în care este cercetat de DNA Iași și perioada în care s-a aflat în arest. Bogos a susținut că „a fost declanșat un război împotriva mea pentru a mă închide” și că ar fi fost supus unor presiuni inclusiv în perioada detenției.
Citește și
- 13:06Weekend Sessions deschide sezonul de toamnă la Constanța, cu Seaside Sessions în Piața Ovidiu: Soul Serenade Jazz Quartet
- 11:57Comisia Europeană cere Meta să ofere și copiilor din UE restricțiile acceptate în Statele Unite
- 11:04INS: Populația rezidentă a României a scăzut la 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026
- 10:14Tânără de 20 de ani, mamă pentru frații săi abandonați. ”L-am crescut de mic, din fașă”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News