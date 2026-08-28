Fănel Bogos: ”S-a declanșat un război împotriva mea, vor să mă închidă. Concurența m-a căutat inclusiv în pușcărie să facă presiuni”

Publicat 28 aug. 2026, 11:09 Actualizat 28 aug. 2026, 11:16 Sursă Realitatea PLUS

Omul de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos, a făcut joi seară, în exclusivitate la „Miza Zilei”, o serie de declarații despre dosarul în care este cercetat de DNA Iași și perioada în care s-a aflat în arest. Bogos a susținut că „a fost declanșat un război împotriva mea pentru a mă închide” și că ar fi fost supus unor presiuni inclusiv în perioada detenției.

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