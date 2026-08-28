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Fănel Bogos: ”S-a declanșat un război împotriva mea, vor să mă închidă. Concurența m-a căutat inclusiv în pușcărie să facă presiuni”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 11:09
Actualizat28 aug. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS

Omul de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos, a făcut joi seară, în exclusivitate la „Miza Zilei”, o serie de declarații despre dosarul în care este cercetat de DNA Iași și perioada în care s-a aflat în arest. Bogos a susținut că „a fost declanșat un război împotriva mea pentru a mă închide” și că ar fi fost supus unor presiuni inclusiv în perioada detenției.

”De câte ori sunam și începeam să mă plâng veneau controale mai abuzive”

”A venit control de la DSVSA, mi-a suspendat activitatea că n-am avut un lăcat pe poartă. Pe perioada vidului a venit și a anulat-o, să-mi rupă toată subvenția, să mă distrugă de tot. Am filmări cum au intrat prin locuri nepermise, adică au încălcat flagrant legislația”, a spus Fănel Bogos.

Omul de afaceri a subliniat că ”de câte ori sunam și începeam să mă plâng, de-abia a doua zi veneau controale mai abuzive”.

”Mi-au oprit mașinile pe drum”

Mai mult, Fănel Bogos a susținut că în spatele cacestor controale s-ar fi aflat o operațiune bine pusă la punct, în care ar fi fost implicate Poliția și Garda de Mediu.

”Mi-au oprit mașinile pe drum, pline cu pui, și mi-au luat plăcuțele de înmatriculare. Adică e o orchestrație cu poliție, cu Gardă de Mediu și la pușcărie au venit, am fost turnat și a adus o femeie specială pusă ca oamenii mei, când plecau vinerea acasă, să... În 2011-2012, când evaziunea fiscală era foarte mare, a vorbit cu șefa de abator de la Bacău de acolo, o doamnă care m-a chemat acum doi ani și mi-a spus... Norocul meu a fost că atunci nu aveam mașinile mele, închiriam, iar șoferul închiriat nu pleca fără acte. Stătea până a doua zi și venea cineva și-i dădea actele, că altfel eram luat de atunci”, a mai afirmat afaceristul.

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