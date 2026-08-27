Doar unul din cinci români plătește pentru Netflix, filme, seriale sau sport. România, mult sub media UE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 21:59

Românii plătesc mai rar decât alți europeni pentru platforme de streaming video, arată cele mai noi date publicate de Eurostat. În 2025, puțin peste unul din cinci utilizatori de internet din România avea un abonament pentru filme, seriale ori transmisiuni sportive.

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