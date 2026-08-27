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Doar unul din cinci români plătește pentru Netflix, filme, seriale sau sport. România, mult sub media UE

Netflix

Netflix

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 21:59

Românii plătesc mai rar decât alți europeni pentru platforme de streaming video, arată cele mai noi date publicate de Eurostat. În 2025, puțin peste unul din cinci utilizatori de internet din România avea un abonament pentru filme, seriale ori transmisiuni sportive.

La nivelul Uniunii Europene, serviciile de streaming video au fost cea mai utilizată categorie de conținut digital contra cost. Potrivit Eurostat, 32,7% dintre utilizatorii de internet din UE aveau un abonament plătit la o platformă cu filme, seriale sau competiții sportive.

În România, procentul a fost de 21,3%, cu 11,4 puncte procentuale mai mic decât media comunitară. Practic, dacă în Uniunea Europeană aproape unul din trei utilizatori de internet achita un abonament video, în România proporția era apropiată de unul din cinci.

Irlanda și Danemarca, în fruntea clasamentului

Cele mai ridicate rate de utilizare a abonamentelor plătite de streaming video au fost înregistrate în Irlanda, unde 63,9% dintre utilizatorii de internet aveau acces contra cost la filme, seriale sau sport.

Danemarca ocupă următoarea poziție, cu 61,1%, iar Țările de Jos completează primele trei locuri, cu o pondere de 59,2%.

La polul opus se află Bulgaria, unde doar 9,3% dintre utilizatorii de internet declarau că au un abonament plătit pentru astfel de servicii. Urmează Slovenia, cu 13,7%, Letonia, cu 16,7%, și Lituania, cu 17,4%.

Streamingul video, peste muzică, presă și gaming

Filmele, serialele și transmisiunile sportive sunt, de departe, cele mai populare forme de streaming plătit în rândul europenilor.

Serviciile de streaming muzical se situează pe locul al doilea: 23% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană aveau în 2025 un abonament plătit pentru muzică.

În schimb, abonamentele pentru publicații online, site-uri de știri, ziare sau reviste au rămas mai puțin frecvente, fiind utilizate de 7,2% dintre europeni. Cea mai redusă pondere a fost raportată pentru serviciile de gaming prin streaming, cu 6,1%.

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