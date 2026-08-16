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Economie· 1 min citire
Date Eurostat: Economia României a stagnat în mandatul fostului premier Ilie Bolojan
Foto/Arhivă
Publicat16 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS
La un an de la preluarea guvernării de către Ilie Bolojan, România nu a înregistrat niciun trimestru de creștere economică, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.
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