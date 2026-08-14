Bursa de Valori București, creștere record în 2026: BET este bursa cu cel mai bun randament din Europa

Bursa de Valori București traversează unul dintre cei mai buni ani din istorie. Indicele BET a crescut cu 47,1% de la începutul anului 2026, iar randamentul real, calculat după ajustarea cu inflația acumulată, este de 41,8%, potrivit unei analize a Autorității de Supraveghere Financiară. România se situează astfel pe locul al șaptelea la nivel mondial, dintre 104 piețe pentru care există date complete.
BET, lider în Europa
Pentru calculul randamentului real, ASF a luat în calcul inflația acumulată în intervalul decembrie 2025–iunie 2026. În România, aceasta a fost de 3,8%, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%.
După ajustarea cu inflația, indicele BET a înregistrat un câștig real de 41,8%, menținând România pe poziția a șaptea în clasamentul global. La nivel european, Bursa de Valori București ocupă prima poziție atât după randamentul nominal, de 47,1%, cât și după cel real.
Ungaria urmează cu un randament nominal de 31,9% și unul real de 30,3%. Piețele din Slovenia, Polonia, Norvegia, Austria, Grecia și Italia au consemnat creșteri nominale sub pragul de 29%.
Capitalizare record și tranzacții în creștere
La 31 iulie 2026, capitalizarea Bursei de Valori București a ajuns la 704,8 miliarde de lei, un nou nivel record. Valoarea este cu aproximativ 35% peste cea de la finalul anului trecut, de 523,1 miliarde de lei, și de peste 2,4 ori mai mare decât în decembrie 2023.
Lichiditatea pieței principale a avansat semnificativ. Rulajul din iulie a totalizat 4,64 miliarde de lei, de peste două ori peste media obișnuită. O parte importantă a volumului a fost concentrată însă în câteva ședințe de tranzacționare, în special la 16 iulie, când rulajul a depășit 1,4 miliarde de lei.
În ultimele 12 luni, BET a crescut cu 79,1%, iar în ultimele șase luni avansul a fost de 33%. Numai în iulie, indicele principal al pieței românești a urcat cu 11,3%.
Energia și băncile, motoarele creșterii
Cel mai mare avans dintre indicii BVB a fost consemnat de BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități. Acesta a crescut cu 90% în ultimele 12 luni. Indicele BET-TR, care reflectă și dividendele acordate investitorilor, a avansat cu 86%.
Energia și sectorul bancar au susținut în principal evoluția pieței. În iulie, cele două domenii au generat aproximativ trei sferturi din valoarea tranzacțiilor realizate pe piața principală: energia a reprezentat circa 49%, iar băncile aproximativ 27%.
Printre emitenții cu cele mai mari rulaje s-au numărat Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz și Hidroelectrica.
Tot mai mulți investitori
Numărul conturilor active ale clienților societăților de servicii de investiții financiare a crescut de aproape 9,4 ori în șapte ani, de la 15.726 în martie 2019 la 148.491 în martie 2026.
În același interval, valoarea activelor aflate în custodia SSIF-urilor a urcat de la 8,73 miliarde de lei la 63,75 miliarde de lei.
„La 31 iulie 2026, Bursa de Valori Bucureşti se afla la maxime istorice pe toate dimensiunile relevante — capitalizare, randamente şi bază de investitori. Indicele BET a depăşit, pe 12 luni, toate marile pieţe internaţionale de referinţă, susţinut de sectoarele energetic şi bancar”, au concluzionat autorii analizei.
Aceștia avertizează însă că piața rămâne puternic concentrată atât pe anumite sectoare, cât și pe câțiva emitenți mari. „Principalul factor de atenţie rămâne gradul ridicat de concentrare sectorială şi pe emitenţi, însă pe ansamblu indicatorii de evoluţie ai BVB oferă măsura reală a unui an bursier excepţional pentru România”, arată analiza.