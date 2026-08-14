Bursa de Valori București, creștere record în 2026: BET este bursa cu cel mai bun randament din Europa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 16:33

Bursa de Valori București traversează unul dintre cei mai buni ani din istorie. Indicele BET a crescut cu 47,1% de la începutul anului 2026, iar randamentul real, calculat după ajustarea cu inflația acumulată, este de 41,8%, potrivit unei analize a Autorității de Supraveghere Financiară. România se situează astfel pe locul al șaptelea la nivel mondial, dintre 104 piețe pentru care există date complete.

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